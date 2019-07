Un șofer băut a adormit la volan, iar șarpele său de 4,5 m a încercat să „evadeze” din mașină

Întâmplarea a fost dezvăluită chiar de către reprezentanții Detașamentului de Pompieri din Denver, printr-un mesaj pe pagina oficială de Twitter. Conducătorul auto băut adormise pe scaun cu geamul întredeschis, fără să-și imagineze că șarpele său ar putea încerca să se elibereze. Norocul face ca pompierii să fi trecut prin dreptul său chiar când animalul ajunsese să se târască pe plafon, scenă imposibil de omis.

În plus, Carscoops scrie că șoferul mai era însoțit în habitaclu și de un al doilea animal de companie – un cățel.

„Noi aventuri cu animale, în acest weekend, pentru Detașamentul de Pompieri din Denver – de data aceasta, cu reptile. Autospeciala #29 a descoperit o persoană leșinată în propria mașină, în vreme ce șarpele ei de 4,5 metri lungime se târa pe lângă geamul șoferului, înspre plafon! Nu conduceți în stare de ebrietate, mai ales dacă sunteți însoțiți în mașină de șarpele pe care-l aveți ca animal de companie!”, scriu pompierii pe Twitter.

More animal adventures this weekend for the DFD, this time the reptile type. Engine #29 found a party passed out in his car, while his 15ft. snake was crawling out of the driver's side window on to the roof! Don't drink & drive, especially with your pet snake in the car! #BeSmart pic.twitter.com/zxrHVZL65g