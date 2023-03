Un șofer de autobuz școlar a oprit după ce a văzut ceva bizar pe marginea drumului. Ce a găsit pe pământ, în ploaia torențială

Curios, a coborât din autobuz și s-a îndreptat spre mormanul negru pentru a investiga. Pe măsură ce se apropia, a început să audă și zgomote. Atunci a realizat ce are în față și a sunat la un adăpost pentru ajutor.

Ce a găsit șoferul pe pământ, în ploaia torențială

”A spus că erau șase căței pe un câmp și că patru dintre ei erau mai aproape de drum. Dar când am ajuns la intersecția pe care ne-a dat-o ca reper, nu i-am văzut nicăieri.”, a povestit Donna Lochmann, unul dintre salvatorii pe care șoferul i-a chemat în ajutor.

Ploua, așa că știa că trebuie să acționeze repede. A cercetat drumul pe care șoferul de autobuz văzuse cățeii și, în cele din urmă, a găsit exact pe cine căuta.

”I-am observat pe primii patru. Plouase atât de tare în dimineața aceea, așa că erau uzi și le era frig. Doar tremurau și scânceau. A fost cel mai sfășietor lucru pe care puteai să-l vezi”, a mai spus Donna.

Împreună cu al său coleg, au adunat cei patru pui care plângeau și i-au așezat la căldură, în mașina ei. Apoi au început să-i caute pe ceilalți câini.

”Lângă locul unde se aflau primii patru căței, era o zonă cu tufișuri și niște gunoi. Am început să mă uit în jur, apoi, dintr-o dată, am observat un cățeluș alb-negru care își ridica capul.”, a mai declarat Lochmann pentru The Dodo.

Lângă acesta, era și al șaselea animăluț. Când a auzit vocea lui Lochmann, cățelușul negru s-a uitat la ea. Femeia i-a adunat rapid pe cei doi cățeluși rămași și i-a reunit cu frații lor.

Ce s-a întâmplat cu cei șase cățeluși

Aduși la adăpost, câinii au fost curățați și bine îngrijiți. Curând, cei șase cățeluși s-au ghemuit împreună pentru un pui de somn, când burta lor era plină și blana s-a uscat în sfârșit.

Din fericire, toți cățeii și-au găsit foster. Deoarece se estima că aveau în jur de 6 sau 7 săptămâni, erau încă prea mici pentru a fi adoptați, așa că vor rămâne în case provizorii pentru a se înzdrăveni. Apoi vor pleca cu toții spre noile lor case.

„Suntem cu adevărat, foarte recunoscători că ne-a sunat șoferul de autobuz, pentru că nu ar fi reușit să treacă tot restul zilei acolo”, a spus Lochmann, care a continuat: „Acum le merge atât de bine și suntem cu toții atât de fericiți pentru ei.”

