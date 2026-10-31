Un studiu din 1960 a indicat data de 13 noiembrie 2026 drept „sfârșitul lumii”. Ce au calculat, de fapt, cercetătorii

Un studiu din 1960 a indicat data de 13 noiembrie 2026 drept „sfârșitul lumii”. Ce spun cercetătorii și de ce predicția a revenit în atenție.

Un studiu din 1960 a indicat data de 13 noiembrie 2026 drept „sfârșitul lumii” | Profimediaimages.ro

Un studiu științific publicat în urmă cu 66 de ani a indicat data de 13 noiembrie 2026 drept posibilul „sfârșit al lumii”. Cercetarea, realizată de trei oameni de știință, a revenit în atenția presei internaționale, cu doar două săptămâni înainte de data menționată. Ce au calculat, de fapt, specialiștii și de ce predicția lor nu mai este considerată valabilă.

Studiul științific din 1960 care a indicat data de 13 noiembrie 2026

Potrivit unui studiu publicat pe 4 noiembrie 1960 în revista științifică Science, data de 13 noiembrie 2026 a fost asociată cu o posibilă „zi a Apocalipsei”. Cercetarea a fost intitulată „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, în traducere „Ziua Apocalipsei: vineri, 13 noiembrie 2026”.

Studiul a fost realizat de fizicianul austro-american Heinz von Foerster, împreună cu Patricia M. Mora și Lawrence W. Amiot. Cei trei cercetători erau afiliați Universității Illinois din Statele Unite.

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Lucrarea a apărut în volumul 132, numărul 3436 al revistei Science, la paginile 1291–1295. Cercetătorii au analizat evoluția populației la nivel mondial și au folosit o proiecție matematică pentru a estima cum ar putea evolua aceasta în viitor.

Ce ar fi trebuit să se întâmple pe 13 noiembrie 2026, potrivit calculelor cercetătorilor

Potrivit modelului matematic realizat în 1960, populația lumii urma să crească tot mai rapid. Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au analizat 24 de estimări privind populația planetei, care acopereau o perioadă de aproximativ 2.000 de ani.

Calculele arătau că, dacă ritmul de creștere din trecut s-ar fi menținut, populația mondială ar fi tins matematic spre infinit în jurul datei de 13 noiembrie 2026. Un astfel de scenariu era imposibil în realitate, dar autorii l-au prezentat într-o manieră provocatoare drept o posibilă „zi a Apocalipsei”.

Studiul nu vorbea despre distrugerea Pământului de către un asteroid, un cutremur sau o altă catastrofă naturală. Avertismentul cercetătorilor viza, de fapt, efectele pe care le-ar putea avea o creștere necontrolată a populației.

Avertismentul neobișnuit al cercetătorilor despre suprapopulare

În lucrarea lor, cercetătorii au folosit un limbaj neobișnuit pentru a atrage atenția asupra problemei suprapopulării. Aceștia sugerau că generațiile viitoare nu vor avea neapărat de suferit din cauza lipsei hranei, ci din cauza aglomerației extreme.

Unul dintre cele mai cunoscute pasaje ale studiului a rămas declarația:

„Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame. Vor fi striviți de aglomerație.”

Afirmația trebuie înțeleasă în contextul modelului matematic folosit și al limbajului provocator ales de autori. Aceasta nu reprezintă o predicție științifică validată potrivit căreia un eveniment catastrofal se va produce pe 13 noiembrie 2026.

De ce a atras atenția predicția despre 13 noiembrie 2026

Publicarea studiului din 1960 a stârnit numeroase reacții în comunitatea științifică. Subiectul a ajuns inclusiv în publicații cunoscute, precum Time și The New York Times. Mai mulți matematicieni și specialiști în demografie au criticat concluziile cercetătorilor. Cu toate acestea, modelul matematic a continuat să fie discutat și citat timp de mai multe decenii.

Un aspect interesant este că estimările au urmărit destul de bine evoluția populației mondiale până în jurul anului 1993. După această perioadă, diferențele dintre calculele inițiale și datele reale au devenit tot mai mari, potrivit unei analize publicate de ScienceDaily.

De ce predicția din 1960 nu mai este valabilă

Principalul motiv este că populația lumii nu a mai crescut în ritmul estimat de cercetătorii din 1960. În numeroase regiuni, natalitatea a scăzut semnificativ. Astfel, ritmul de creștere a populației globale s-a redus.

Potrivit unei analize publicate în octombrie 2026 de ScienceDaily, rata globală a natalității este în prezent la mai puțin de jumătate față de nivelul din 1960. Aceste schimbări demografice arată de ce vechiul model matematic nu mai reflectă realitatea.

Prin urmare, studiul nu poate fi folosit pentru a susține că pe 13 noiembrie 2026 se va produce o catastrofă. Nu există dovezi științifice care să indice un asemenea eveniment.

Ce estimează specialiștii despre viitorul populației mondiale

Estimările actuale ale Organizației Națiunilor Unite arată un scenariu diferit de cel prezentat în studiul din 1960. Potrivit proiecțiilor ONU, populația mondială ar putea ajunge la aproximativ 10,3 miliarde de oameni în jurul anului 2084.

După atingerea acestui nivel, numărul locuitorilor planetei ar urma să scadă treptat. Aceste estimări nu susțin ideea unei creșteri nelimitate a populației până în noiembrie 2026.

De ce a revenit în atenție predicția despre 13 noiembrie 2026

Predicția din 1960 a revenit în atenția publicului în octombrie 2026, pe măsură ce data de 13 noiembrie se apropie. Un alt motiv este faptul că ziua cade într-o vineri, 13. În multe culturi occidentale, această combinație este asociată cu ghinionul și superstițiile.

În ultimele săptămâni, mai multe publicații internaționale au readus în discuție vechiul studiu. Printre acestea se numără Nautilus, The Economic Times și Nature World News.

În articolele publicate, jurnaliștii explică de ce predicția a atras atenția timp de mai multe decenii, dar și de ce calculele cercetătorilor nu mai pot fi considerate valabile în prezent, potrivit nautil.us.

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