Cum se pregătesc miliardarii pentru sfârșitul lumii. Ce resurse strâng și unde le depozitează

Miliardarii care se pregătesc pentru sfârșitul lumii au strâns deja resurse considerabile în așteptarea unei catastrofe globale.

Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 15:26 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 15:30
Miliardarii lumii construiesc buncăre extinse | Shutterstock

Te-ai întrebat cum se pregătesc miliardarii pentru sfârșitul lumii? Potrivit unui nou raport, se pare că dezvoltarea AI a dus la un sentiment crescut de alertă atunci când vine vorba de venirea unei catastrofe globale.

De mai mulți ani, au existat informații potrivit cărora cei mai bogați oameni din lume se pregătesc pentru un astfel de eveniment, scrie Futurism.

În 2023, s-a aflat că Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a început să construiască un complex subteran de 1.5 kilometri pătrați, de exemplu.

Zuckerberg a descris construcția drept un „mic adăpost”, și nu un buncăr. Complexul se află pe proprietatea sa imensă din Kauai, Hawaii.

Cum se pregătesc miliardarii pentru sfârșitul lumii

Zuckerberg nu e singurul care pare să ia măsuri. Miliardarii se pregătesc pentru sfârșitul lumii prin construirea acestor structuri și prin strângerea mai multor resurse.

Încă din 2017, Peter Thiel, fondatorul Palantir, ar fi obținut un pașaport pentru Noua Zeelandă, unde deține o proprietate uriașă și intenționează să se refugieze în caz de colaps social.

În prezent, cursa pentru dezvoltarea AI a declanșat un nou val de teamă existențială printre elitele tehnologice. În special printre cei din industria AI, care discută frecvent despre cât de îngrijorați sunt că o inteligență generală artificială (AGI) scăpată de sub control ar putea distruge societatea actuală.

Sam Altman, CEO al OpenAI, și Ilya Sutskever, fostul cercetător-șef al OpenAI, care conduce acum firma rivală Safe Superintelligence, printre alții, și-au exprimat îngrijorarea că această AGI ar putea duce la haos ireversibil.

„Cu siguranță ne vom construi un buncăr înainte de a lansa AGI,” le-ar fi spus Sutskever colegilor de la OpenAI.

Altman e cunoscut pentru faptul că are o rezervă de arme, aur, proprietăți extinse și alte resurse la care poate apela în caz de apocalipsă provocată de AI. Miliardarii se pregătesc pentru sfârșitul lumii într-un mod similar.

„Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta,” a declarat Altman în 2016, despre sfârșitul lumii. „Dar am arme, aur, iodură de potasiu, antibiotice, baterii, apă, măști de gaz de la armata israeliană și un teren mare în Big Sur unde pot zbura.”

Cei mai bogați oameni din lume se tem de apocalipsa AI

Nu se știe exact când va fi atinsă AGI. Potrivit lui Wendy Hall, profesoară de informatică la Universitatea din Southampton, liderii din industria AI tind să „mute mereu ținta” în privința predicțiilor lor despre superinteligență.

„Depinde cu cine vorbești,” a adăugat Hall. „Comunitatea științifică spune că tehnologia AI este uimitoare, dar este departe de inteligența umană.”

Totuși, AI nu trebuie să fie conștientă sau să atingă nivelul de inteligență umană pentru a provoca haos în societate. Lansarea recentă a instrumentului video-generativ Sora 2 de la OpenAI a demonstrat că AI-ul generativ transformă internetul într-un loc în care diferențierea între real și fictiv devine mai dificilă.

Mai mult, instrumentele publice de AI generativă au produs deja schimbări profunde în relațiile interpersonale și chiar în lumea interioară a oamenilor. Tot mai mulți minori și adulți apelează la chatboți de tip asistent, precum ChatGPT, sau la „însoțitori” AI, precum cei de pe Character.AI, pentru terapie, sfaturi de viață, conversații, prietenie și chiar relații romantice.

Mulți dintre miliardarii care construiesc buncăre și dezvoltă AGI continuă să vorbească despre o utopie AI, în care viitorul va avea un echilibru între tehnologie și societate. O lume în care oamenii, eliberați de constrângerile muncii, primesc un venit universal de bază și se bucură de viață în timp ce AI salvează clima și vindecă bolile. În același timp, ei strâng resurse considerabile în cazul în care acest viitor nu va fi atât de plăcut pe cum îl descriu.

