Un tânăr s-a căsătorit cu fosta lui profesoară. Cum a început povestea de dragoste, în ciuda diferenței de vârstă de 26 de ani

Căsătoria dintre un tânăr malaezian de 22 de ani și fosta sa profesoară, în vârstă de 48 de ani, a ținut prima pagină a ziarelor din Asia de Sud-Est.

Muhammad Danial Ahmad Ali a cunoscut-o pe viitoarea sa soție, Jamilah Mohd, în 2016, în sala de clasă, aceasta fiindu-i profesoară de limba malaeziană. Nu a existat nimic romantic în relația lor de la acea vreme, deși tânărul de 22 de ani susține că încă își amintește atitudinea grijulie și apropierea lui Jamilah față de elevi. Băiatul avea atunci 15 ani și profesoara 41.

Citește și: Cum a apărut o profesoară la finalul orelor. Tații spun că ar participa la toate cursurile ei. Ținuta sexy care a stârnit reacții

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a început povestea de dragoste dintre tânăr și fosta lui profesoară

Profesoara nu i-a mai predat băiatului anul următor, dar cei doi s-au reîntâlnit din întâmplare când acesta a trebuit să meargă la biroul directorului și a observat-o pe fosta sa profesoară. La scurt timp Muhammad a început să o observe din ce în ce mai mult pe Jamilah.

Citește și: O bunică divorțată trăiește o poveste de dragoste cu un tânăr de 19 ani. Cum s-a înfiripat relația, în ciuda diferenței de vârstă

Profesoara i-a trimis un mesaj de ziua adolescentului de naștere în acel an și au început să vorbească. În cele din urmă, Muhammad i-a mărturisit sentimentele sale profesoarei, dar ea l-a respins, din cauza profesiei și a diferenței de vârstă de 26 de ani dintre ei.

Totuși, tânărul nu a lăsat diferența de vârstă să stea în calea iubirii.

"Deoarece nu-i știam adresa, m-am dus să o caut. Soarta m-a ajutat să o găsesc acasă", a declarat Muhammad Danial Ahmad Ali pentru New Straits Times. "După aceea, am întâlnit-o și am avut o conversație sinceră".

În ciuda respingerii constante a lui Jamilah, Muhammad a insistat și, în cele din urmă, fosta sa profesoară a lăsat garda jos. Cu acordul familiilor lor, au plănuit să se căsătorească în 2019, când băiatul avea 18 ani, dar au fost nevoiți să amâne nunta până în 2021, din cauza pandemiei Covid-19. Mândrul soț a declarat că s-au căsătorit la moscheea Jamek Bandar Kota Tinggi, într-o ceremonie restrânsă, înconjurați de familie și prieteni.

„Vârsta este doar un număr și voi face tot ce pot pentru a-mi asuma responsabilitățile unui soț", a declarat Muhammad, în vârstă de 22 de ani.

În ceea ce o privește pe Jamilah Moahd, ea a divorțat de primul ei soț în 2007 și, de atunci, s-a concentrat mai degrabă pe munca ei decât pe o potențială poveste de dragoste.

„Au fost oameni care au vrut să mă cunoască, dar i-am refuzat", a spus femeia din Malaezia, adăugând că a cedat din cauza insistenței lui Danial de a o urmări.

„Soțul meu vine la mine cu încredere. Este foarte serios și nu ascunde relația noastră de familia sa. Acesta este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care am acceptat propunerea lui", a declarat femeia în vârstă de 48 de ani.

Muhammad, care lucrează la o uzină, se consideră norocos că s-a căsătorit cu femeia visurilor sale și nu îi pasă de diferența de vârstă de 26 de ani.

Au început battle-urile Chefi la cuțite | Sezonul 11. Vezi episoadele integrale în AntenaPLAY!