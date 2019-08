A dat lovitura la loto, la doar 24 de ani! El este tânărul care va primi 10.000 de euro lunar, în următorii 30 de ani. Ce va face cu averea lui

Un tânăr britanic în vârstă de 24 de ani a dat lovitura la loto, marcând o premieră în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Va primi aproximativ 10.000 de euro pe lună, în următorii 30 de ani, și s-a hotărât deja cum va profita de incredibilul noroc pe care l-a avut.

Dean Weymes, în vârstă de 24 de ani, din Peterborough, Cambridgeshire, este prima persoană care a câștigat premiul Set For Life al loteriei naționale britanice.

Tânărul, angajat la Amazon, care va primi aproximativ 10.000 de euro în fiecare lună, în următorii 30 de ani, a dezvăluit care sunt primele lui planuri.

„Este absolut incredibil! Am 24 de ani și, practic, mi-am aranjat viața! După ce am aflat că am câștigat, am știut exact ce vreau să fac”, a spus el.

Dean Weymes a spus că a plănuit deja o excursie la Disneyland din Paris, alături de sora lui, soțul și fiul ei, un salt cu parașuta și o plimbare cu balonul cu aer.

„Totul pare ireal. Încă mă obișnuiesc cu ideea. Nu pot să cred că voi putea face toate aceste lucruri la care am visat”, a mai spus tânărul, care a fost fotografiat celebrându-și norocul cu o băutură răcoritoare fără alcool.

În plus, el vrea să renunțe la locul lui de muncă și să devină scenarist. Speră ca, datorită stabilității financiare pe care o are acum, să își poată îndeplini acest vis.

Numerele norocoase pe care le-a jucat Dean Weymes au fost: 18, 21, 23, 34, 39 și 3.