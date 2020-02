Valentine`s Day 2020. Spune-mi ce zodie este partenerul tău și îți spun ce cadou i se potrivește

Horoscop Valentine's Day. Ce cadou să-i oferi zodiei Berbec

Pentru bărbatul din zodia Berbec de Ziua Îndrăgostiților... e nevoie de multă de dragoste și apreciere. O cină romantică pe care să i-o prepari chiar tu ar fi de apreciat. La final, desertul!

Horoscop Valentine's Day. Ce cadou să-i oferi zodiei Taur

Cine nu are un bărbat din zodia Taur, să-și cumpere! Cine are, poate să-i ofere un cadou precum un gagdet de care are nevoie, ceva practic precum un Smartwatch care să-l ajute la rutina exercițiilor fizice.