Viața bate filmul! Un fost boxer a OPRIT DETURNAREA unui avion! „Voia să preia controlul avionului. Am auzit ţipete şi am văzut teama din ochii multora”

Întâmplarea dintr-un avion ce zbura pe ruta Munchen- Paris este un exemplu perfect al sintagmei „viața bate filmul”. Fostul pugilist Tarik Sahibeddine a oprit, vineri seară, o încercare de deturnare a unei aeronave. Atacatorul a fost imobilizat și a ajuns la destinație legat de un scaun. La aterizare, a fost preluat de polițiști.

Sahibeddine l-a neutralizat pe un bărbat care voia să intre în cockpit şi să preia controlul avionului pentru a-l deturna şi a se alătura prietenilor săi rămaşi la sol în Bavaria. Sahibeddine, care s-a retras din activitatea sportivă în 2013, a intervenit pentru ca situaţia să nu degenereze.

“Voia să preia controlul avionului. Am văzut că exista un schimb de replici între el şi însoţitoarea de zbor şi mi-am dat seama că o ameninţa. Am auzit ţipete şi am văzut teama din ochii multora. Astfel că, când a trecut pe lângă mine l-am surprins şi am sărit pe el”, a declarat pentru Europe 1 fostul sportiv, care a fost ajutat în intervenţia sa de alţi doi pasageri.

Individul care voia să deturneze avionul a fost imobilizat şi legat de un scaun până la sosirea la Paris, unde aşteptau poliţiştii pentru a-l prelua.

Arnaud Romera, journalist care se afla în avion, a povestit pe Facebook că echipajul şi cei 200 de pasageri l-au aplaudat pe Tarik Sahibeddine şi i-au mulţumit pentru curajul de care a dat dovadă, iar fostul sportiv s-a fotografiat în cockpit, ca amintire.

Potrivit Sputnik News, Sahibeddine, născut în 1971, în Maroc, are în palmares 12 victorii şi 11 înfrângeri.