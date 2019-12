Video - Secretul din spatele creaturii care a înnebunit internetul. Este iubită, la propriu, de Dwayne Johnson și idolatrizată de Jennifer Lopez. Ce secret ascunde Baby Yoda

Nu se cunosc foarte multe detalii despre Baby Yoda, care, deşi are 50 de ani, este numit în serial "Copilul". Porecla Baby Yoda a apărut în online pentru că acesta seamănă izbitor cu Yoda din franciza originală "Star Wars". Acţiunea serialului "The Mandalorian" are loc însă după cea din filme, deci acesta pare a fi un personaj nou.

Un cont de pe platforma de micro-blogging Twitter care îl parodiază, @BabyYodaBaby, a adunat peste 120.000 de fani şi este plin de citate inventate de internauţi.

Ştirile în care este menţionat Baby Yoda au avut 2,28 de milioane de interacţiuni doar pe Facebook şi Twitter în primele două săptămâni de la debutul serialului, potrivit datelor furnizate de NewsWhip, citate de site-ul Axios.