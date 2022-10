Nereguli grave la un cunoscut restaurant din Capitală. Ce au putut găsi inspectorii ANPC la fața locului

In urma verificărilor efectuate la operatorul economic S.C. Revers Quantum S.R.L. (Templul Soarelui) cu punctul de lucru in strada Mihai Eminescu, Nr. 151, Sector 2, Bucuresti s-au placat sancțiuni in valoare de 15.000 lei, OD 19,8 kg/ 347,32 lei si otps. Totodata s-a propus sanctiunea complementara de inchidere 0-6 luni. Deficiente: - materii prime, semipreparate si preparate finite fără etichete cu elemente de identificare si caracterizare, cât si data limita de consum, astfel încât sa se poată stabili conformitatea acestora, - produse din carne cu modificări organoleptice de aspect, culoare, consistentă, cât si miros, - depozitare preparate finite calde la temperaturi mai mici de min. 60 grade, - depozitare direct pe paviment, - utilizare bureți de sarma, ustensile de bucatarie de profesionale, recipiente neigienizate, deteriorate, cu grad avansat de uzura si arsuri, colectare reziduuri in recipiente fără capac, - agregate frigorifice cu grătare cu vopsea exfoliata si rugina, chedere depreciate si neigienizate, - cuptoare, aragaz, hote, neigienizate, nefuncționale, grad avansat de uzura, arsuri, acumulări masive de impurități, grăsimi; sistemul de ventilație din incinta blocului alimentar neigienizat, - paviment, pereți si tavan neigienizate, depreciate, prezintă exfolieri, igrasie, bucăți depreciate, prezenta de insecte vii si moarte (gândaci, muste), - depozitare direct pe paviment, - preparate cu modificări organoleptice, prezenta mucegai, - nerespectare vecinatati in spațiile frigorifice, - lipsa informare asupra riscurilor previzibile reprezentate de prezenta ingredientelor ce pot provoca alergii sau intolerante, - lipsa autorizații de funcționare (primărie)