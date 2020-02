Aviz negativ pentru Marcel Vela, propus din nou la Interne. El a prezentat 20 de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii ministerului, fiind întrebat despre cazul Caracal şi dacă a reuşit să destructureze vreo reţea de interlopi

Ministrul desemnat al Afacerilor Interne, Marcel Vela, s-a prezentat la audierea în Comisiile reunite de Apărare împreună cu consilierul său Traian Berbeceanu şi a prezentat parlamentarilor 20 de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii ministerului. Astfel, Vela a spus că susţine creşterea numărului de poliţişti prezenţi în stradă şi redefinirea rolului poliţistului de proximitate. El a afirmat că susţine întărirea rolului poliţistului, în contextul creşterii numărului cazurilor de ultraj. Vela a dat ca exemplu o statistică potrivit căreia în judeţul Vâlcea în ultimii doi au fost 23 de cazuri de ultraj faţă de poliţişti. Acesta propune aplicarea unor „programe de colaborare” cu Ministerul Educaţiei şi cel al Lucrărilor Publice pentru siguranţa în spaţiile şcolare , dar şi colaborarea cu Garda Forestieră astfel încât cele două instituţii să realizeze „un adevărat scut de protecţie a pădurii”. Marcel Vela spune de asemenea că vrea implementarea unui ghişeu „unde oamenii să nu mai piardă timpul” atunci când solicită documente de la structuri ale Mai cum ar fi paşapoartele. „Vă propunem îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a situaţiilor de urgenţă (...) în acord cu cerinţele europene şi nevoile crescânde ale societăţii”, a precizat el, adăugând că doreşte dezvoltarea sistemului de intervenţie pe cale aeriană în cazurile de urgenţă prin mărirea flotei de elicoptere şi implementarea unor programe cu finanţare europeană, dar şi construirea de heliporturi „astfel încât să poată fi operate intervenţii pe timp de noapte în cât mai multe locaţii”. El a făcut referire şi la sistemul de alertă dispariţie copil, spunând că are un nou proiect de lege în acest sens, fiind un proiect „foarte amplu, complex” invitându-i pe parlamentarii prezenţi să semneze, în calitate de co-iniţiatori, proiectul care va înlocui un alt proiect legislativ pe acelaşi subiect aflat în prezent în Parlament. Întrebat dacă a participat şi a fost de acord cu adoptarea celor 25 de ordonanţe fără avizul Consiliului Legislativ, Vela a precizat că avizele erau consultative şi a spus că „toate avizele erau pe drum”, afirmaţie catalogată de unul dintre parlamentari drept „o prostie”. Marcel Vela a făcut referire la o ordonanţă care trebuia adoptată ca urmare a unei decizii a CCR. „MAI a propus mai multe ordonanţe atunci, inclusiv o ordonanţă care clarifica activităţile de poliţie judiciară. (...) A fost nevoie să o punem pe ordinea de zi pentru că era o nevoie stringent pentru lupta anticorupţie şi lupta împotriva infracţionalităţii”, a precizat Vela. Ministrul de Interne a făcut referire şi la ordonanţa care reglementează circulaţia trotinetelor electrice, invocând că aproape 200 de accidente au avut loc pe străzile Capitalei şi arătând că era nevoie de o reglementare în acest sens. Marcel Vela a fost de asemenea întrebat „care a fost urgenţa” în ceea ce priveşte cele 25 de ordonanţe. De asemenea, întrebat în câte judeţe a fost suplimentat numărul subprefecţilor, ministrul desemnat al Afacerilor Interne, Marcel Vela a invocat Codul Administrativ despre care a spus că este „opera fostului Guvern” şi care stipulează înfiinţarea unui al doilea post de subprefect şi a unui post de consilier pe achiziţii. El a spus că la fiecare prefectură câte două posturi vacante existente deja în organigramă au fost transformate în unul de subprefect şi unul de consilier achiziţii „Şi culmea, am aplicat şi o lege a dumneavoastră, a PSD-ului. (...) Nu puteam să nu aplic un articol din Codul Administrativ gândit cu atâta profesionalism de fostul guvern. (...) Ştiţi că legea este imperativă şi dacă eu nu o aplic este infracţiune am aplicat-o aşa cum a spus PSD-ul în fostul guvern” a spus, ironic Vela. El a precizat că posturile nou înfiinţate nu sunt, deocamdată, ocupate. Lui Marcel Vela i s-a reamintit şi că PNL nu va vota guvernul pe care însuşi partidul l-a propus. „Ajutaţi-ne şi pe noi” i-a spus un parlamentar care spune că îl respectă, dar că nu ştie dacă să îl voteze sau nu. La rândul său, Georgian Pop i-a adus în vedere o eroare a trupelor de intervenţie care la Braşov, zilele trecute, au intrat în casă la o altă adresă decât cea unde ar fi trebuit , iar în acest context l-a întrebat ce măsuri concrete a luat pentru ca astfel de incidente să nu se repete. „Nu-mi cer scuze pentru că nu a fost o eroare a poliţiei, este exact un ordin dat de magistrat exact pe această adresă, procedura a fost absolut corectă în sensul că a fost o acţiune în baza unui ordin dat de un judecător” a spus Vela. Ministrul desemnat al Afacerilor Interne a fost de asemenea întrebat dacă a reuşit să destructureze vreo reţea de interlopi. „De la preluarea mandatului în conformitate cu planul de guvernare anterior (...) a început în forţă şi am declarat război acestora şi vreau să mă credeţi că fiecare situaţie a fost tratată cu multă atenţie, personalul poliţiei şi al ministerului a colaborat cu procurorii pentru destructurarea acestor grupări trebuie să întărim toate structurile de combatere a criminalităţii organizate prin restructurarea şi reorganizarea ministerului” a spus Vela El a precizat că bugetul MAI a crescut cu 15 procente pentru a dota şi a susţine astfel de structuri care lupta cu criminalitatea organizată. „Am organizat 198 de acţiuni operative şi am executat 250 de percheziţii domiciliare. Am început şi o curăţenie în interior. (...) Prin DGA am realizat 117 teste de integritate cu privire la personalul din Minister de către structura cu responsabilitate în acest domeniu. Din 117 doar trei cazuri au manifestat o conduită neconformă, să vorbesc pe româneşte au căzut în păcat, 114 au rezistat tentaţiei” a arătat ministrul desemnat. El a precizat că s-a modificat în sistemul de prime în Poliţie, prioritate având nu cei din birouri, ci cei din stradă. Mai mulţi parlamentari i-au adus în atenţie ministrului desemnat fenomenul traficului de droguri şi l-au întrebat în acest context, ce măsuri a luat în ultimele trei luni şi ce măsuri propune pentru combaterea fenomenului. Vela a mulţumit, în acest context, ONG-urilor care susţin lupta împotriva traficului de droguri. Un senator PSD i-a cerut lui Vela să comenteze faptul că „se doreşte privatizarea” sistemului de urgenţă iar în cadrul audierii s-a adus în discuţie şi subiectul celor două tinere răpite de la Caracal, Vela fiind întrebat, în acest context, despre activitatea Agenţiei care are ca rol combaterea traficului de persoane. Vela nu a avut timp pentru a răspunde întrebărilor pe aceste subiecte. Şerban Nicolae i-a spus lui Vela: „Domnule ministru, ne bucurăm să vă cunoaştem! Sunteţi un tânăr politician”. Parlamentarii liberali nu i-au adresat ministrului desemnat al Afacerilor Interne întrebări. La finalul audierii, Vela a spus că MAI este „un mastodont” care are nevoie de „o regândire, o eficientizare”. El a spus că a făcut un grup de lucru, a consultat toţi comandanţii din minister şi 16 sindicate şi că există 426 de propuneri pentru eficientizarea activităţii MAI. Vela a precizat că doreşte în primul rând eficientizarea serviciilor publice care se adresează cetăţenilor şi debirocratizarea fluxurilor decizionale prin consolidarea procesului de digitalizare. Marcel Vela a primit 15 voturi împotrivă, 9 voturi pentru, patru parlamentari s-au obţinut. El le-a mulţumit parlamentarilor spunând că a fost „o reală plăcere şi bucurie să discute cu ei.

Sursa : news.ro