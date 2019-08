Barna: Vom susţine parlamentar orice formulă de guvern non-PSD care are ca obiectiv alegerile anticipate

Candidatul Alianţei USR Plus la Preşedinţia României, Dan Barna, a declarat, vineri, la Brăila, că va susţine parlamentar "orice formulă de guvern non-PSD" care să susţină alegerile anticipate. Totodată, el consideră că "perspectiva de a avea un tur doi între candidatul PNL şi candidatul USR Plus este o perspectivă care arată că România se însănătoşeşte".

Dan Barna a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă la Brăila, că premierul Viorica Dăncilă "nu mai are legitimitate".

"Guvernarea PSD trebuie să plece, doamna Dăncilă nu mai are legitimitate, USR Plus, alianţa noastră este dispusă să îşi asume guvernarea în momentul în care există o majoritate în Parlament, practic în momentul în care avem alegeri anticipate sau alegeri la termen. Alegerile anticipate sunt un obiectiv care acum poate fi realizat”, a declarat Barna.

Liderul USR a vorbit şi de reformele care trebuie făcute în România. "România are nevoie de nişte reforme structurale reale. Nu se pot face aceste reforme exact cu oamenii care au fost acolo alături de Liviu Dragnea acum câteva zile. Adică o guvernare cu domnul Tăriceanu, cu domnul Ponta, cu tot ceea ce înseamnă non-PSD în actualul Parlament, nu poate, din punctul nostru de vedere, decât să fie o guvernare care să organizeze alegerile anticipate, o guvernare pe care să o susţinem parlamentar pentru că miza este să avem în Parlament o majoritate prin care să începem să reparăm România. Această majoritate se poate obţine doar prin alegeri. Vom susţine parlamentar şi vom discuta în zilele următoare ce variante se pot realiza, vom susţine parlamentar orice formulă de guvern non-PSD care are ca obiectiv alegerile anticipate", a mai declarat Barna. Întrebat care sunt avantajele sale într-un eventual tur doi alături de candidatul PNL, Dan Barna a declarat că românii au de ales între "două tipuri de preşedinte, între cele două viziuni".

"Perspectiva de a avea un tur doi între candidatul PNL şi candidatul USR Plus este o perspectivă care arată că România se însănătoşeşte. Ar fi un lucru excelent pentru noi ca ţară să sancţionăm prin neprezenţa în turul doi a PSD, pentru iresponsabilitatea cu care a transformat în ultimii trei ani România, aproape ne-au scos din Europa. În momentul în care vom avea un astfel de tur doi între preşedintele Iohannis şi candidatul USR Plus, adică eu, practic românii vor avea de ales între două opţiuni de Românie. Aici sunt diferenţele. O dată e viziunea o Românie PNL cu tot ce a însemnat şi cu tot ceea ce ştim deja, avem deja un mandat al preşedintelui Iohannis, românii pot să analizeze şi să tragă concluziile şi varianta USR Plus în care România să se schimbe de acum şi nu peste cinci ani a unei Românii moderne. Cred foarte mult că mesajul care vine de la vârful statului şi mesajul preşedinte care e prezent în comunitate, nu doar în situaţii de criză, ci să fii prezent zi de zi, un astfel de mesaj dă entuziasm şi încredere. Românii pot compara cele două tipuri de preşedinte, cele două viziuni de România. Din punctul meu de vedere, românii pot opta pentru două proiecte de ţară şi din această perspectvă eu şi preşedintele Iohannis reprezentăm o tipologie de preşedinte. Românii pot alege între cele două tipologii”, a mai declarat Dan Barna. Întrebat, de asemenea, cu cine a votat la alegerile prezidenţiale din 2014, Barna a declarat că a votat cu Klaus Iohannis, însă "felul în care au evoluat lucrurile ne-a adus în situaţia de a fi nevoiţi de a ne implica în politică pentru a schimba lucrurile".

Sursa : news.ro