Ce semnifică simbolul care apare în videoclipurile lui Călin Georgescu. Este mai mult decât un obiect de decor

Notorietatea lui Călin Georgescu a crescut datorită aparițiilor sale din mediul online. Însă internauții au observat și existența unui simbol neobișnuit. Ce semnificație are desenul.

Călin Georgescu a ajuns în atenția tuturor după ce a obținut un scor uriaș în primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul pentru rolul de Președinte al României însă, a fost extrem de prezent pe TikTok, acolo unde s-a asigurat că ține legătura cu susținătorii săi. De asemenea, mai multe mesaje controversate ale bărbatului fac acum înconjurul internetului.

De-a lungul aparițiilor sale la TV, a spus că operația de cezariană „rupe firul divin”, că sucurile carbogazoase conțin „nanocipuri care intră în tine ca într-un laptop” sau că ar fi avut interacțiuni cu „o altă specie”.

Însă, indiferent dacă îi sunt sunținători sau nu, internauții nu au putut să nu observe obiectul de decor care apare în videoclipurile lui din mediul online.

Ce semnifică simbolul care apare în toate videoclipurile lui Călin Georgescu

Toate sesiune live de pe Youtube ale lui Călin Georgescu încep în același fel: cu un cadru în care apare biblioteca lui cu cărți, câteva poze de familie și unele obiecte aparent de decor. În centrul imagini se află ceea ce internauții au numit o „farfurie” cu un model special care a stârnit curiozitatea multora.

Ei bine, obiectul de decor care apare în videoclipurile candidatului la președinție este, de fapt, o grilă pentru cristale. Potrivit informațiilor de pe site-urile de specialitate, aceasta reprezinta o forma geometrica ce faciliteaza fluxul energetic folosind pietre semipretioase pentru diverse scopuri precum iubire, vindecare, abundență Cand te conectezi cu taramul mineral folosind aceasta formulă, se creeaza un câmp de putere unificat, în care gandurile și dorințele se manifestă, realtează stonemania.ro.

Mai mult, și modelul desenat este unul plin de simbolistică. Acesta reprezintă floarea vieții. Imaginea este menită să reprezinte creația, masculinul sacru și femininul divin, precum și ciclurile de viață, moarte și renaștere. Unii cred că floarea vieții este, de asemenea, o cheie care poate deschide cunoștințe ascunse despre timp și spațiu în structurile sale asemănătoare petalelor.

Ce simbolizează floarea vieții, desenul prezent în videoclipurile candidatului la președinție

Floarea Vieții este un simbol arhetipal, regăsit în numeroase culturi și epoci istorice. Cele mai vechi reprezentări datează din Egiptul Antic, unde poate fi observată pe pereții templului din Abydos. În India, China și Grecia Antică, acest simbol a fost asociat cu geometria sacră, fiind considerat o expresie vizuală a ordinii divine.

Picturile, gravurile și sculpturile cu Floarea Vieții au fost utilizate pentru a decora temple, manuscrise și alte obiecte de cult, reflectând credința că această formă geometrică este un cod universal al vieții.

„Floarea vieții este un simbol frumos și străvechi care a fost reprezentat în multe culturi de-a lungul timpului. Se găsește în opere de artă, structuri religioase și manuscrise egiptene, hinduse, creștine, budiste, musulmane și iudaice”, spune un vindecător și autor al unei cărți de specialitate pentru mindbodygreen.com.

Floarea Vieții este considerată un simbol al creației, iar structura sa conține modele matematice care stau la baza formării lumii fizice. Fiecare cerc al simbolului reprezintă o unitate de viață, iar suprapunerea lor sugerează că toate elementele universului sunt interconectate, principiu promovat și de Călin Georgescu și soția lui.

În plus, în cel mai nou videoclip publicat pe contul lui de Youtube, internații au remarcat că cei doi au adăgat în decor și o icoană. De asemenea, în clipul numit „Puterea Poporului”, ei au observat o sticlă de plastic pe bibliotecă, ceea ce contravine declarațiilor făcute de Călin Georgescu la TV.

„Recent am vazut un video cu CG in care spune ceva similar cu "Oare apa este H2O așa cum am fost instruiți, ca să nu zic dresați să credem?? Eu vă spun că nu-i așa. Acolo este informație, de-aia îți vine în pet de pastic, ca să nu mai fie informație. Am zis să vad ce postează și pe contul lui de Youtube și am prins o sticla PET de apă în fundal”, a scris cineva pe Reddit.