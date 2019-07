Cioloş: În turul doi la prezidenţiale vor intra candidatul PNL şi candidatul USR-PLUS

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, vineri seară, într-o emisiune la Digi 24, că crede că în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale vor intra candidatul susţinut de PNL, Klaus Iohannis, şi cel al USR-PLUS, Dan Barna. "Sunt convins că în turul doi vor fi reprezentantul USR- PLUS şi reprezentantul PNL", a spus Dacian Cioloş. Întrebat, într-un astfel de scenariu, ce i-ar reproşa lui Klaus Iohannis, Cioloş a răspuns: "Credeţi că cu reproşuri o să câştigăm noi încrederea românilor, de asta au ei nevoie?”. De asemenea, întrebat dacă va renunţa la mandatul de europarlamentar pentru a veni să guverneze, Cioloş a răspuns: "Evident”. "Am spus de când am intrat în politica de partid că intru într-un partid pentru că vrem să venim în 2020 la guvernare”, a adăugat liderul PLUS. Acesta a evitat să spună dacă ar fi dispus să fie premier în situaţia în care alegerile ar fi câştigate de preşedintele Klaus Iohanns, precizând că merge pe prezumţia conform căreia Dan Barna va fi ales preşedinte. Dacian Cioloş a menţionat că USR-PLUS va anunţa, duminică, oficial, candidatura lui Barna la alegerile prezidenţiale, spunând că deciziile luate în alianţă în urma negocierilor trebuie validate oficial de conducerile celor două formaţiuni politice.