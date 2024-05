Diana Ivanovici Șoșoacă a cântat o melodie cu versuri obscene la adresa Partidului Social Democrat. Aceasta se afla pe stradă alături de colaboratorii săi, când a văzut un grup de persoane care purtau tricouri cu PSD. Atunci senatoarea s-a dezlănțuit.

Un clip cu Diana Ivanovici Șoșoacă, care cântă o piesă cu versuri obsecene la adresa Partidului Social Democrat, a devenit viral pe Tiktok.

Însoțită de un grup de tineri, Diana Ivanovici Șoșoacă întâlnește un grup de susținători ai PSD, îmbrăcați în tricouri cu sigla partidului.

La un moment dat, senatoarea alege să cânte piesa respectivă și se adresează oamenilor de peste stradă, care promovează candidații PSD la alegeri.

Citește și: Din ce trăiesc fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Ce s-a ales de ele după ce moartea politicianul le-a îngropat în datorii

Cum și-a umilit Diana Ivanovici Șoșoacă ”adversarii” de la PSD. A cântat versuri obscene cu echipa sa și a filmat tot

Tinerii care se află alături de senatoarea Șoșoacă îi urmează exemplu și scandează spre rivali mesajul obscen al melodiei cântată de ARMA.

La un moment dat, cineva dă volumul piesei mai încet, iar Diana Ivanovici Șoșoacă strigă spre susținătorii săi să dea mai tare.

”Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie?

As vrea sa-i vad pe TOTI din PSD la puscarie!

Ca sunteti niste hoti care vor sa ne posede

De-aia lumea striga-n strada: M*** PSD!

Am sa ies in strada si-am sa scriu pe o pancarta:

Colectivul PSD trebuia sa arda!

N-ati marit salarii, n-ati marit nici pensiile,

De-aia lumea striga-n strada: M*** PSD!

Ati pacalit batranii, v-ati batut joc de ei,

I-ati cumparat cu-un kil' de zahar si-un flacon de ulei,

Apoi ati marit taxe si impozite

De-aia lumea striga-n strada: M*** PSD!”, sunt versurile piesei cântate de ARMA, pe care Diana Ivanovici Șoșoacă le-a cântat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Zodiile acestea sunt favoritele universului în perioada 20 mai- 20 iunie. Ce nativi au noroc în toate în sezonul Gemenilor

Diana Ivanovici Șoșoacă are 49 de ani

Diana Șoșoacă s-a născut pe 13 noiembrie 1975 în București, România. Acesta împlinește anul acesta 49 de ani, iar numele său complet este Diana Ivanovici - Șoșoacă. Religia sa public declarată este creștin-ortodoxă.

Ea și-a început cariera ca avocată, iar apoi a devenit senatoare în legislatura 2020-2024, afiliată partidului S.O.S, continuându-și lupta și în calitate de avocat.

Diana Ivanovici Șoșoacă este cunoscută pentru mesajele ei anti-vacciniste, anti-europene. În 2021 a fost exclusă din partidul AUR din motive de indisciplină, arată detaliile din presă.

Citește și: Trei zodii cărora li se schimbă destinul în următorii cinci ani. Începe o perioadă de transformare pentru acești nativi