Dan Barna: Fără un vot în faţa Parlamentului, acest Guvern nu mai are legitimitate

Candidatul Alianţei 2020 USR Plus pentru funcţia de preşedinte al României, Dan Barna, a declarat, luni, că Guvernul actual nu mai are legitimitate fără un vot în faţa Parlamentului, având în vedere că unul dintre parteneri a ieşit de la guvernare. El a mai spus că în cazul în care nu va trece moţiunea de cenzură, înseamnă că actuala opoziţie este ”pur decorativă”.

În cadrul unei conferinţe de presă de luni, candidatul USR Plus la preşedinţia României, Dan Barna, a declarat că ”o să vedem în ce măsură PSD va respecta legile din România”.

”Poziţia noastră este că acest Guvern trebuie să vină pentru un vot în faţa Parlamentului pentru că după toate normele constituţionale şi legale nu mai are legitimitate, ieşind unul dintre partenerii cu care a fost investit Guvernul. O să vedem în ce măsură PSD va respecta legile din România”, a declarat Dan Barna.

Liderul USR mai spune că următorul Guvern va trebui să fie iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis, iar Alianţa USR Plus îl va susţine cu unele condiţii.

”Următorul Guvern este un Guvern pe care trebuie să îl iniţieze preşedintele Iohannis pentru că el are acest drept constituţional, un Guvern pe care Alianţa USR Plus îl va susţine parlamentar pe cel cu cele 3-4 condiţii: fără penali în funcţii publice, pensii speciale, alegerile în două tururi, dau doar câteva exemple, un Guvern care să aibă ca obiectiv un acord politic asumat organizarea de alegeri anticipate. Acesta este un Guvern pe care îl vom susţine parlamentar. Spunem asta de un an şi jumătate, iată, ceea ce spunem de un an şi jumătate a ajuns realitatea obiectivă a acestor zile”, a mai spus Dan Barna.

Barna a subliniat că următorul guvern, cel de după alegerile anticipate, în cazul în care acestea vor avea loc, nu va putea face reforme.

”Guvernul care va veni, după Guvernul Dăncilă nu va putea să facă reforme, nu va putea să guverneze serios în România pentru că noi nu credem că alături de Tăriceanu, alături de Ponta, alături de cei din spatele lor se pot face lucruri reale în România. De aceea, soluţia sunt alegerile anticipate, o validare populară, apoi vom prelua guvernarea şi vom face acele reforme de care avem nevoie”, a mai declarat liderul USR.

Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care moţiunea de cenzură nu va trece, Barna a spus că ”dacă nu trece moţiunea de cenzură, înseamnă că această opoziţie pe care am văzut-o timp de trei ani de zile este pur decorativă. Asta e realitatea pe care o vedem cu toţii”.

Sursa : news.ro