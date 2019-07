Dăncilă, despre preşedintele CNAS: „Dacă dumnealui nu îşi dă demisia, îl voi demite”

Viorica Dăncilă a fost întrebată, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bistriţa, ce va face întrucât preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Răzvan Vulcănescu, a spus că nu îşi dă demisia. "Domnul Vulcănescu trebuie să înţeleagă că acest lucru nu este opţional. Este un lucru obligatoriu. Dacă dumnealui nu îşi dă demisia, îl voi demite. Voi cere doamnei ministru, că aşa se procedează, am văzut în spaţiu public a apărut că i-am cerut doamnei ministru... şi când am făcut numirea a venit propunerea din partea doamnei ministru a Sănătăţii, aprobată de mine, îl vom demite noi şi vom numi pe altcineva. Nu am întrebat dacă vrea să îşi dea demisia, am spus că trebuie să îşi dea demisia şi acest lucru îl va face", a replicat Dăncilă. Întrebată, de asemenea, dacă are pe cineva în plan, ea a spus: "Nu am vorbit încă de persoană, dar este important ca să avem la conducerea Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate o persoană care poate să răspundă tuturor provocărilor din sistem. Ştiu că nu sunt provocări uşoare, dar şi o persoană care să îşi aleagă cu grijă purtătorul de cuvânt, pentru că eu nu o să accept niciodată ca cineva să jignească cetăţenii români. Niciodată".