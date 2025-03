Elena Lasconi, clip viral în online după ce a spus cât valorează cea mai scumpă rochie din colecția sa: „Nu-mi mai puteam trăi viața fără rochia aia...”. Iată ce s-a întâmplat cu rochia de la nuntă!

Elena Lasconi este din ce în ce mai activă în online, mai ales pe TikTok, acolo unde răspunde oamenilor la întrebări și abordează subiecte interesante pentru public.

Recent, aceasta a lansat un videoclip cu o tentă diferită față de cum îi obișnuise pe internauți, prin intermediul căreia a reușit să stârnească și o serie de controverse.

Ea a vorbit despre garderoba sa, punând accent atât pe cele mai scumpe rochii, cât și pe cele mai ieftine.

Iată ce a dezvăluit canditata USR la președinția României cu privire la rochiile sale, dar și ce a făcut și cu cea de mireasă!

Cât costă cea mai scumpă rochie din garderoba Elenei Lasconi. Cea mai ieftină nu depășește 40 de lei

Președinte al USR și, în același timp, singurul candidat înscris în cursa electorală care a ajuns în turul doi al alegerilor de anul trecut, anulate de CCR, Elena Lasconi a împărtășit cu internauții cât cheltuie în mod normal pe rochiile sale prin intermediul unui clip care s-a viralizat extrem de rapid.

„Știu că era în jur de 800 de lei, dacă nu mă înșel, și mă uitam la ea, mă uitam la ea... .Totuși 800 de lei... și am pus-o acolo la favorite și tot am urmărit, tot am urmărit și am reușit să o cumpăr la vreo 300 de lei și acum am văzut că exact aceeași rochie cu reducere este la 500 și ceva de lei. Deci am antrenament, da, urmăresc atunci când apar ieftiniri, sunt anumite weekend-uri în care se întâmplă lucrul acesta, mai primesc și mesaje pentru că am cont acolo (n.r. pe site-ul magazinului), dar v-am zis, am și rochii de 30 și ceva de lei care sunt foarte faine.”

Întrebată despre cea mai ieftină rochie din garderoba sa, Elena Lasconi a recunoscut că are una pe care a achiziționat-o cu suma de 36 de lei.

Aceasta nu s-a sfiit să recunoască și care este cea mai scumpă, mărturisind următoarele:

„Cea mai scumpă... cred că am dat pe ea 800 sau 900, ceva de genul ăsta, pentru că nu-mi mai puteam trăi viața fără rochia aia, dar nu am decât vreo două, maximum trei (n.r. atât de scumpe).”

Ce a făcut Elena Lasconi cu rochia de la nuntă

Discuția a continuat în această direcție și astfel au ieșit la iveală detalii și cu privire la rochia de mireasă pe care a purtat-o într-o zi extrem de specială.

„Pentru că s-a murdărit foarte tare și era albă, bineînțeles, am tăiat-o, am vopsit-o verde și am folosit toate motivele și toate cusăturile alea cu mărgele pentru a face o altă rochie. Am o altă rochie, până la genunchi, din rochia de mireasă, doar că nu mai e albă, e verde. Cum să zic, a fost multă emoție pozitivă. N-aveam cum să renunț și nu aveam de ce să o țin în dulap fără să o folosesc. Așa că am regândit și am luat o rochie verde. Uite o să mă îmbrac într-o zi cu rochie verde că încă o am!” a povestit aceasta.

Iată și videoclipul!

