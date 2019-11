Klaus Iohannis a votat! Ce a spus președintele României după ce și-a exprimat votul: ”Astăzi este ziua campionilor”

Klaus Iohannis, președintele României a votat la turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Acesta a declarat la ieșirea din secția de votare următoarele:

"Este o zi importantă. Am votat pentru o Românie modernă, europeană, normală și va invit pe toți dragi români să veniți la vot. Azi votăm pentru viitorul României, pentru direcția în care va merge. Astazi este ziua campionilor cu ștampilă de votat în mână. Dragi români fiți campioni azi. Am așteptarea să vina toți românii la vot. Cu emoție așteptăm rezultatul. Din informațiile pe care le am până acum totul este foarte bine organizat și cred că totul va merge bine", a declarat Klaus Iohannis.

