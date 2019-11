Marcel Ciolacu, declarații explozive, după ce a înlocuit-o pe Viorica Dăncilă! Prima măsură de PSD după eșecul de la alegeri

Marcel Ciolacu a declarat că, acum, PSD nu mai este condus de un „tătuc” și că vremea excluderilor din partid a apus, lăsând de înțeles că vor exista discuții cu toți cei care au plecat din PSD de-a lungul timpului, în vederea unor reveniri în partid.

”Avem mandat foarte clar de a face o analiza și de a organiza congresul ordinar al partidului. (...) Nu s-a vorbit absolut nimic despre luat măsuri. Nu avem, cel puțin în CEX-ul de ieri, nu am primit niciun mandat de a primi sau de a da afară din partid. N-am vorbit în mod deosebit de oameni, am vorbit despre procedura prin care au fost excluși. Am stabilit că acest atribut de primire a oamenilor care au fost excluși să aparțină comitetului, în discuție cu șefii de organizații. Chiar voi încerca un sistem de videoconferință ca să nu mai vină de fiecare dată toți liderii la București. Vor trebui făcute discuții și cu parlamentarii care au plecat de bună voie. Trebuie să vorbim cu fiecare organizație din care aceștia au plecat”, a spus Marcel Ciolacu, potrivit Antena 3.

De asemenea, conform sursei citate, PSD nu va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban.

”Categoric că vom depune o moțiune. Acuma ...nu am dori să cădem în aceeași patimă a fostei opoziții de a depune moțiuni de cenzură de dragul de a depune moțiuni de cenzură. Domnul Orban să stea liniștit. Încă nu sunt probleme ca dânsul să fie demis prin moțiune de cenzură. Vedem după sărbători”, a spus Marcel Ciolacu.