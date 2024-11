Nicolae Ciucă a votat împreună cu soția sa, Maria Cristina Ciucă, în ziua alegerilor prezidențiale. Ce declarații au făcut cei doi.

După ce a votat, Nicolae Ciucă a făcut declarații împreună cu partenera sa.

„Bună dimineața, este într-adevăr așa acum am spus o zi importantă pentru România. O zi în care eu personal am votat pentru prosperitate, securitate și democrație. Este o zi în care Îmi pun speranța că votul util merge către acel candidat care are onestitatea, decența și pregătirea necesară să poată gestioneze ceea ce tine de responsabilitățile acestei funcții

Am votat util pentru acel candidat care poate să să reprezinte aceste valori ale democrației românești. Sper să vină la vot cât mai mulți români, pentru că este vorba de viitorul nostru, de viitorul copiilor noștri. Vă mulțumesc! (…)

Este foarte greu să explici unui copil ce înseamnă democrația înseamnă libertate, înseamnă orice care la un moment dat atunci când ne este mai greu, cineva crede că se poate rezolva prin blaturi police. Aia nu este democrație!

Ca atare, îmi pun speranța că democrația și libertatea vor învinge! Vă mulțumesc!”, a declarat Nicolae Ciucă, președintele liberalilor, după ce și-a exercitat dreptul la vot.

Nicolae Ciucă a votat la alegerile prezidențiale 2024 împreună cu soția sa. Ce ținută specială a purtat Maria-Cristina Ciucă

Cristina Maria Ciucă a ales un palton gri, cu mânecă trei sferturi, la care a asortat un pulover aceeași culoare și o eșarfă în tonuri de albastru, gri și negru. Și-a completat outfitul cu pantaloni negri și ghete cu toc pătrat gri.

Aceasta a declarat că a venit cu sufletul deschis la secția de votare. În ziua alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, soția lui Nicolae Ciucă și-a adaptat ținuta temperaturilor scăzute.

„Am venit cu sufletul deschis, cu inima plină de speranță, am votat pentru ca barierele care acum ne separă acum să cadă, să construim împreună, să fim uniți și în acest fel vom primi ceea ce merităm cu adevărat.

Aș vrea să vă împărtășesc ceva. Aseară, nepoțica noastră ne-a întrebat ce înseamnă democrația, în cateva cuvinte i-am explicat ceea ce poate să înțeleagă un copil de patru ani. Vom continua să îi explicăm ce înseamnă democrația, cum trebuie apărată democrația, ce drepturi are, ce îndatoriri are față de această țară, ca la un moment dat ea și alți copii să nu fie nevoiți să plece așa cum foarte mulți compatrioți ai noștri au plecat și pe care ni-i dorim înapoi, pe toți.

Cu Dumnezeu înainte și cu speranța și cu credința că în următoarea perioada binele și prosperitatea vor fi o normalitate în familiile românilor! Vă mulțumesc!”, a declarat soția lui Nicolae Ciucă.

