Orban: Orice modificare în ceea ce priveşte organizarea examenelor trebuie făcută la începutul ciclului, să permită adaptarea fiecărui elev

Ludovic Orban şi vicepremierul Raluca Turcan au fost prezenţi, joi dimineaţa, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Educaţiei de către Monica Anisie. Raluca Turcan i-a transmis noului ministru al Educaţiei să intervină în haosul care s-a instituit în acest domeniu în ultimii ani. "Dacă ne uităm la numărul de miniştri care s-au perindat în funcţia de ministru al Educaţiei, putem să ne dăm seama de incoerenţa acestui sistem. Pentru Guvernul Orban educaţia făcută bine şi corect este o condiţie pentru o societate prosperă. În acelaşi timp educaţia este cea mai bună asigurare pe care părinţii pot să o primească pentru viitorul copiilor lor. Şi aşa cum a declarat în prima zi a mandatului doamna Monica Anisie, în centrul sistemului de educaţie în guvernarea Orban va fi copilul şi toate măsurile pe care le vom urmări şi le vom lua vor avea în centru copilul. Am încredere că o să interveniţi rapid şi haosul care s-a instituit în acest domeniu în ultimii ani se va opri şi cred că veţi reuşi să reconfiguraţi acest sistem încât să daţi încredere că sistemul din educaţie nu se va mai învârti în gol”, a declarat Raluca Turcan. Monica Anisie a precizat că toate măsurile pe care le va lua la Ministerul Educaţiei vor fi realizate cu transparenţă, credibilitate şi predictibilitate. "Sunt un om al sistemului de educaţie şi un profesor care, cu încredere şi responsabilitate, şi-a făcut treaba la clasă şi la fel îmi doresc ca şi la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu transparenţă, cu credibilitate, cu predictibilitate, să luăm măsuri pentru tineri, pentru copii şi pentru elevi şi studenţi. Îmi doresc foarte mult acest mandat să fie realizat, bazat pe ceea ce înseamnă transparenţă decizională. De aceea, întotdeauna mă voi consulta cu toţi partenerii noştri educaţionali. Dar în primul rând deciziile pe care le voi lua în cadrul ministerului vor fi ca răspuns la întrebarea: ce aduce bun pentru elev, pentru student măsura pe care o voi lua. Întâi de toate mă voi gândi la calitate şi la predictibilitate”, a explicat Monica Anisie. Premierul Ludovic Orban a spus că a unit Educaţia cu Cercetarea şi că doreşte creşterea alocărilor pentru acest domeniu. "Cercetarea va avea o structură condusă de un secretar de stat. Am unit educaţia cu cercetarea pentru că noi considerăm că există legătură intrinsecă, pentru că noi trebuie să urmăm modelul european, în care cercetarea cel puţin aplicată se desfăşoară în universităţi şi intenţionăm să susţinem dezvoltarea cercetării în universităţi. Cu siguranţă, degeaba ai minister dacă aloci 0,17 la sută din PIB pentru cercetare. Cu siguranţă va creşte alocarea, trebuie să facem o evaluare foarte clară a necesităţilor existente în domeniul cercetării, intenţia noastră este să nu dăm bani numai pentru salarii, ci resursele financiare să fie alocate în sistem de competiţie, după criterii obiective de obţinere a proiectelor de cercetare şi acest sistem a mai funcţionat”, a transmis premierul. Orban a mai spus că orice modificare făcută în privinţa organizării examenelor trebuie realizată la începutul ciclului astfel încât să permită adaptarea fiecărui elev. "Ceea ce nu am suportat la mulţi miniştri care au condus ministerele e că au schimbat regulile jocului pe parcurs. Aveam băiatul în clasa a opta, era un anumit sistem de evaluare, adică era o pondere a mediei pe patru ani şi o pondere a examenului de capacitate, care a fost schimbată. Eu mi-am determinat băiatul să înveţe la toate materiile astfel încât să obţină note mari, m-am trezit în clasa a VIII-a înainte de examen că va trebui să-l susţin ca să poată să se pregătească la materiile examenului de capacitate. Ca atare, orice modificare care urmează a fi făcută în ceea ce priveşte organizarea examenelor, trebuie făcută la începutul ciclului, cu o perioadă de timp înainte, astfel încât să permită adaptarea fiecărui elev sau student dacă e cazul de modificări”, a precizat Ludovic Orban.

Sursa : news.ro