Orban: Totdeauna a existat o încercare de influenţare a numirilor în Poliţie

Întrebat la finalul şedinţei de evaluare a activităţii Poliţiei Române dacă are informaţii concrete privind influenţarea numirilor de şefi de Poliţie, premierul Ludovic Orban a declarat că a vrut doar să dea un semnal în acest sens. "Totdeauna a existat o încercare de influenţare a numirilor în Poliţie, sigur, nu din partea noastră şi tocmai de aia am vrut să dau un semnal foarte clar că nu mai trebuie să existe nicio interferenţă din partea celor care nu au nicio treabă cu Poliţia Română în procedurile de promovare, de numire a celor care deţin funcţii de conducere în Poliţie, ci trebuie să fie strict rezultatul unor concursuri transparente, după criterii obiective care să ţină cont de capabilităţi, de carieră, de realizări, astfel încât numirile în funcţie să fie făcute pe baza competenţei profesionale”, a declarat Orban. Întrebat ce părere are despre cazul de la Braşov unde poliţiştii au descins la o adresă greşită, dar care se afla în mandat, Orban a declarat că se va documenta asupra situaţiei. "În mod normal ar trebui să plece. Aştept să mă documentez asupra situaţiei. Din informaţiile pe care le am, nu a fost o descindere greşită, a fost o descindere la fosta soţie pe baza unor indicii şi pe baza unui mandat de judecător, aşa că nu a fost o descindere greşită”, a mai spus Orban. În timpul şedinţei de evaluare a activităţii desfăşurate de Poliţia Română în anul 2019, Ludovic Orban că, "din păcate, Poliţia întotdeauna a fost un câmp de luptă pentru oameni influenţi, fie că au bani, fie că au funcţii politice".

Sursa : news.ro