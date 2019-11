PSD: Echipa lui Klaus Iohannis, un nou răspuns arogant transmis românilor

"Echipa de campanie a Partidului Naţional Liberal, prin intermediul şefului de campanie al lui Klaus Iohannis, Dan Motreanu, a transmis un nou răspuns arogant românilor care aşteaptă o dezbatere democratică între cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale. În cunoscutul stil arogant, care a caracterizat campania lui Klaus Iohannis, iniţiativa PSD de a organiza o dezbatere în prezenţa reprezentanţilor mass-media, transmisă în direct către români, a primit următorul comentariu din partea PNL: «aveţi un răspuns de acum două săptămâni»", se arată într-un comunicat transmis, vineri seară, de PSD.

Reprezentanţii PSD afirmă că, întrucât echipa de campanie a lui Iohannis nu a oferit detalii suplimentare, ei consideră că motivele reale pentru "îndărătnicia candidatului PNL de a-şi prezenta priorităţile pentru români", în cadrul unei dezbateri electorale, sunt: "1. Klaus Iohannis îi dispreţuieşte pe cetăţenii români, considerând că nu le datorează nimic pentru voturile pe care le solicită. 2. Klaus Iohannis se teme de o dezbatere cu contracandidatul său, Viorica Dăncilă, care a făcut mai multe pentru români într-un an şi nouă luni la Palatul Victoria decât a realizat Klaus Iohannis în cinci ani la Palatul Cotroceni. 3. Lui Klaus Iohannis nu-i pasă de regulile politicii în democraţie, care presupun confruntare directă şi cinstită între candidaţii în alegerile prezidenţiale. 4. Klaus Iohannis nu are respect pentru presa din România, cu care nu a dialogat în mod real nici în această campanie şi nici în întregul său mandat prezidenţial. 5. Klaus Iohannis este comod şi nu doreşte să-şi sacrifice confortul unei seri de vineri pentru o dezbatere pe care românii o merită şi o aşteaptă. 6. Klaus Iohannis are lucruri de ascuns faţă de publicul larg şi se teme că ele vor fi deconspirate".

Prezidenţiabilul PSD Viorica Dăncilă s-a adresat, într-o scrisoare deschisă, românilor, jurnaliştilor, formatorilor de opinie, lansând un apel public pentru a-l chema pe contracandidatul său Klaus Iohannis la o dezbatere începând cu ora 20:00, la Palatul Parlamentului. Ea îl acuză din nou pe preşedinte că fuge de întrebări şi anunţă că echipa sa de campanie încearcă să contacteze staff-ul lui Iohannis.

Sursa : news.ro