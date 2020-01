Raluca Turcan, declarație despre majorarea vârstei de pensionare! „Subiectul este complet închis”

Întrebată despre declaraţia Liei Olguţa Vasilescu potrivit căreia actualul guvern vrea să dea oamenilor primul talon de pensie împreună cu certificatul de deces, vicepremierul Raluca Turcan a dat ca exemplu o decizie a Curţii Constituţionale care permite femeilor să iasă opţional la pensie la aceeaşi vârstă cu bărbaţii, în cadrul aceluiaşi domeniu de activitate.

„Cred că sunt puţini oameni care cred lucrul acesta pentru că nu se poate ca pe fond, cel care ascultă o ştire, nu se poate să nu facă deosebirea între opţiune şi obligatoriu. Între a creşte vârsta de pensionare obligatoriu şi a nu opta să munceşti mai mult dacă vrei. Declaraţia doamnei Vasilescu întăreşte un lucru pe care eu îl consider de foarte mult timp. Şi anume că în dialog cu PSD nu mai există argumente raţionale. Atâta timp cât există o decizie a Curţii Constituţionale venită la o sesizare de neconstituţionalitate a unei doamne care a spus că femeile sunt discriminate că sunt obligate să iasă la pensie la 63 de ani în loc de bărbaţi la 65 de ani în acelaşi domeniu de activitate, decizia Curţii Constituţionale care spune: Da, într-adevăr este o discriminare. Da, într-adevăr, femeile pot să opteze să lucreze aceeaşi perioadă de timp cu bărbaţii. Eu am spus lucrul acesta în spaţiul public, am plecat de la un proiect de lege care este în Parlament şi de acolo o serie întreagă de fake news, de politicianisme, de demagogie şi de oameni fără raţiune”, a declarat Raluca Turcan, la Digi 24, joi seara.

Întrebată dacă îi pare rău că a lansat această temă, Turcan a spus că este un om raţional.

„Eu sunt un om raţional, nu am păreri de rău pentru că sunt şi raţional şi responsabil. Dovadă că în urma acelei decizii a Curţii Constituţionale s-a modificat Codul Muncii şi pe Codul Muncii, în momentul de faţă femeile pot opta să se pensioneze la aceeaşi vârstă cu bărbaţii”, a spus vicepremierul.