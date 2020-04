Stare de urgență în România - Klaus Iohannis: Legile se respectă, nu se discută

Iohannis a spus, miercuri, într-o declaraţie de presă, că toate măsurile luate au fost pentru a proteja oamenii.

"Toate aceste măsuri au fost luate pentru a vă proteja sănătatea, pentru a proteja sănătatea populaţiei din România şi pentru a înlesni munca medicilor şi personalului medical. Majoritatea românilor au înţeles că legile se respectă şi această situaţie de stare de urgenţă este una foarte serioasă şi trebuie cu toţii să respectăm legislaţia şi ordinele în vigoare", a afirmat el.

Şeful statului a adăugat că tema discuţiei avute miercuri la Cotroceni cu premierul Ludovic Orban, ministrul de Interne, Marcel Vela, şi secretarul de stat Bogdan Despescu, a reprezentat-o siguranţa şi ordinea publică.

"Am discutat ce s-a făcut până acum, cum s-a făcut şi am făcut apel pe impunerea legii, e absolut necesar ca toată lumea să respecte legea în această perioadă. (...) Ce se întâmplă cu cei care nu au înţeles sau nu vor să înţeleagă - aceştia vor fi amendaţi, pur şi simplu", a subliniat Iohannis.