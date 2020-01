Tăriceanu: A spune că eu i-aş fi dat sfaturi doamnei Kovesi e ca şi cum ai spune că Bush juca table cu Bin Laden sau că Băsescu nu a fost informator al Securităţii

"În cei aproape 30 de ani de când sunt în politică am crezut că, în materie de minciuni şi mizerii la adresa mea, le-am cam văzut pe toate. Ei, spre surprinderea mea, zilele trecute am văzut ceva nemaiîntâlnit şi anume că în trecut mi-aş fi trimis bezele şi i-aş fi dat sfaturi prieteneşti, prin intermediul unui procuror, dnei Kovesi, pe vremea când era procuror şef al DNA!", arată Tăriceanu, miercuri, într-o postare pe Facebook.

El adaugă că nu reia care este poziţia sa cu privirea la activitatea lui Kovesi, pentru că s-ar repeta.

"A spune că eu i-aş fi dat sfaturi doamnei e ca şi cum ai spune că Bush juca table cu Bin Laden sau că Băsescu nu a fost informator al Securităţii! În plus, nu am avut şi nu am procurori printre prietenii mei. Deci această aşa zisă ştire este ceea ce în limbajul jurnaliştilor se numeşte «jeg de presă»", afirmă Tăriceanu.

El pune "această aşa zisă ştire" pe seama hotărârii sale de a se "opune viguros" oricărei încercări de desfiinţare a Secţiei Speciale de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie şi refuzul de a accepta "ideea întoarcerii la abuzurile de tristă amintire".