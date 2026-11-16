Calendar ortodox 16 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Matei și ce trebuie să știe credincioșii în Postul Crăciunului

Calendar ortodox 16 noiembrie 2026. Cine a fost Sfântul Apostol Matei, ce semnificație are sărbătoarea și ce reguli se respectă în Postul Crăciunului.

Cine a fost Sfântul Matei și ce trebuie să știe credincioșii în Postul Crăciunului | doxologia.ro

Pe 16 noiembrie 2026, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, unul dintre cei 12 ucenici ai lui Iisus Hristos. Pomenirea sa are loc în a doua zi a Postului Crăciunului, o perioadă importantă de pregătire spirituală pentru credincioși. Cine a fost Sfântul Matei, ce semnificație are sărbătoarea și ce reguli trebuie respectate în această zi.

Ce sărbătoare este pe 16 noiembrie 2026

Luni, 16 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă Română îl pomenește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Potrivit tradiției creștine, acesta este autorul primei Evanghelii din Noul Testament.

Sfântul Matei este sărbătorit în fiecare an pe 16 noiembrie. În calendarul Patriarhiei Române pentru 2026, această zi nu este marcată cu cruce roșie. Totodată, este zi de post și marchează a doua zi din Postul Nașterii Domnului, potrivit calendarului oficial al Patriarhiei Române și informațiilor publicate de basilica.ro.

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Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Sfântul Matei provenea dintr-o familie de evrei, iar înainte de a deveni apostol se numea Levi. Era fiul lui Alfeu și lucra ca vameș în Capernaum, o localitate situată lângă Marea Galileei.

Meseria sa presupunea strângerea taxelor pentru autoritățile romane. În acea perioadă, vameșii erau priviți cu neîncredere și dispreț de mulți dintre evrei, deoarece erau asociați cu puterea romană.

Viața lui Matei s-a schimbat însă după întâlnirea cu Iisus Hristos. Dintr-un simplu vameș, acesta a devenit unul dintre cei mai cunoscuți apostoli.

Potrivit basilica.ro, în articolul „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei”, publicat la 16 noiembrie 2025.

Cum a devenit Sfântul Matei unul dintre cei 12 apostoli

Potrivit Evangheliei după Matei, Iisus Hristos l-a întâlnit pe Levi în timp ce acesta lucra la vama sa. Mântuitorul l-a chemat să Îl urmeze, iar Matei a acceptat fără ezitare.

Astfel, a renunțat la vechea ocupație și a devenit unul dintre ucenicii lui Hristos. Momentul este descris în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, versetul 9.

În tradiția creștină, această întâmplare este văzută ca un exemplu de pocăință și schimbare a vieții. Ea arată că omul se poate apropia de Dumnezeu, indiferent de trecutul său, mai scrie sursa anterior menționată.

De ce este Sfântul Matei atât de important pentru creștini

Sfântul Apostol Matei este cunoscut mai ales pentru Evanghelia care îi poartă numele. Tradiția bisericească îi atribuie prima dintre cele patru Evanghelii canonice, aflată la începutul Noului Testament.

Textul prezintă viața, învățăturile și minunile lui Iisus Hristos. De asemenea, cuprinde numeroase trimiteri la profețiile din Vechiul Testament.

Potrivit tradiției bisericești, Evanghelia a fost adresată inițial creștinilor proveniți din comunitățile evreiești. Se spune că prima versiune ar fi fost scrisă în limba aramaică, iar mai târziu textul a circulat în limba greacă.

Prin această Evanghelie, Sfântul Matei a avut un rol important în transmiterea învățăturilor creștine.

Cum a murit Sfântul Apostol Matei

După Înălțarea Mântuitorului și Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Matei a început să răspândească învățătura creștină. Tradiția Bisericii vorbește despre activitatea sa misionară în mai multe regiuni, printre care și Etiopia.

Potrivit unor relatări bisericești, apostolul a murit ca martir. O tradiție susține că acesta ar fi fost ars pe rug în Etiopia.

Data exactă a morții sale nu este cunoscută. De asemenea, relatările despre ultimele momente din viața Sfântului Matei provin în principal din tradiția religioasă și nu sunt toate confirmate de documente istorice din acea perioadă.

Ce trebuie să știe credincioșii despre ziua de 16 noiembrie

În 2026, data de 16 noiembrie cade într-o zi de luni și este a doua zi din Postul Crăciunului. Potrivit calendarului ortodox, în această zi nu este dezlegare la pește.

Credincioșii care țin postul trebuie să respecte rânduielile alimentare specifice acestei perioade. Pe lângă restricțiile alimentare, Biserica îi îndeamnă să acorde mai multă atenție rugăciunii, participării la slujbe și faptelor bune.

Ziua de 16 noiembrie este și un prilej de cinstire a Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Credincioșii îl pot pomeni prin rugăciune și participare la slujbele bisericești, potrivit calendarului Patriarhiei Române, basilica.ro și ortodox.ro.

Postul Crăciunului 2026. Cât durează și ce reguli se respectă

Postul Nașterii Domnului începe pe 15 noiembrie 2026 și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Acesta durează 40 de zile și este unul dintre cele patru mari posturi din an.

Postul Crăciunului este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui. În 2026, calendarul bisericesc prevede 14 zile cu dezlegare la pește.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să evite alimentele de origine animală și să respecte rânduielile stabilite de Biserică.

Postul nu înseamnă însă doar schimbarea alimentației. Este și o perioadă de pregătire sufletească pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Rugăciunea, milostenia și faptele bune au un rol la fel de important.

Când este prima mare sărbătoare cu dezlegare la pește din această săptămână

Prima mare sărbătoare cu dezlegare la pește din această perioadă este sâmbătă, 21 noiembrie 2026, când Biserica Ortodoxă prăznuiește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

Sărbătoarea mai este cunoscută în popor sub numele de Ovidenia sau Vovidenia și este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Pe 21 noiembrie, credincioșii au dezlegare la pește. Aceeași dezlegare este prevăzută și pentru duminică, 22 noiembrie 2026.

Ambele date sunt menționate în calendarul oficial al Patriarhiei Române pentru anul 2026, scrie calendar.patriarhia.ro.

Cine își sărbătorește onomastica pe 16 noiembrie

Pe 16 noiembrie își pot sărbători onomastica persoanele care poartă numele Matei. Numele are origine ebraică, provenind din forma Mattityahu, care se traduce prin „darul lui Dumnezeu”.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei este ocrotitorul spiritual al celor care îi poartă numele și este cinstit în această zi de credincioșii ortodocși.

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