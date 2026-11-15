De ce este dezlegare la pește pe 21 noiembrie, deși Postul Crăciunului abia a început. Semnificația sărbătorii Vovidenia

Postul Crăciunului a început astăzi, 15 noiembrie, iar pe 21 noiembrie este prima zi cu dezlegare la pește, cu ocazia sărbătorii Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută ca și Vovidenia sau Ovidenia.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an pe 21 noiembrie, în perioada Postului Crăciunului. Este o sărbătoare marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie și este prima zi de dezlegare la pește din post. Mai este cunoscută și ca Vovidenia sau Ovidenia.

Care este semnificația sărbătorii Vovidenia

Denumirea populară a sărbătorii provine de la cuvântul slav „Vovidenie”, care înseamnă „aducere” sau „intrare”.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este legată de momentul în care părinții Fecioarei Maria, Sfinții Ioachim și Ana, au dus-o la Templul din Ierusalim pe când avea trei ani. Fecioara Maria a fost încredințată slujirii lui Dumnezeu, potrivit basilica.ro.

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Intrarea Maicii Domnului în Biserică mai este cunoscută și „Ziua Luminii”, de aceea se spune că este o zi în care oamenii se roagă pentru sănătate, binecuvântarea copiilor și a familiei, ocrotirea casei și luminarea minții.

Fiind o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, nu este bine să faci muncă grea în gospodărie.

Pe 21 noiembrie se aprind lumânări pentru sufletelor celor adormiți. Vovidenia este și prima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului.

În ce zile mai este dezlegare la pește

În postul Crăciunului, în luna noiembrie, sunt șase zile de dezlegare la pește, următoarele fiind pe 22 și 23 noiembrie. În luna decembrie, sunt opt zile cu dezlegare la pește.

22 noiembrie – Sfântul Apostol Filimon și cei împreună cu el

23 noiembrie – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii

28 noiembrie – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

29 noiembrie – Sfântul Mucenic Paramon și Sfântul Cuvios Pitirun

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

1 decembrie – Sfânta Anastasia, mama Sfântului Andrei Șaguna

3 decembrie – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani

5 decembrie – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae

7 decembrie – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș

12 decembrie – Sfântul Ierarh Spiridon

13 decembrie – Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

19 decembrie – Ultima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului

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