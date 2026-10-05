Calendar ortodox 5 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți în această zi și ce rugăciune pot rosti credincioșii

Calendarul ortodox din 5 octombrie 2026 îi pomenește pe Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu, dar și pe Sfânta Muceniță Haritina. Este o zi importantă mai ales pentru credincioșii care poartă numele sfinților pomeniți.

Sfinții Cuvioși Daniil și Misail s-au născut în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în Oltenia. Încă din tinerețe și-au îndreptat viața către credință și au intrat ca frați la Mănăstirea Cozia. Aici au trăit în ascultare și rugăciune, iar mai târziu au ales viața pustnicească. Cu binecuvântarea starețului, au plecat în zona Muntelui Cozia și și-au săpat chilii în stâncă, într-un loc retras, potrivit informațiilor publicate de www.basilica.ro.

În jurul lor s-a format, în timp, o mică obște de călugări. Daniil și Misail au ridicat și o biserică din lemn cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Locul în care au trăit avea să devină cunoscut drept Schitul Turnu, numele venind de la apropierea de vechiul turn roman din zonă. Cuviosul Daniil a devenit duhovnic pentru pustnicii care trăiau în împrejurimi, iar Misail i-a fost ucenic și i-a continuat lucrarea.

După trecerea lor la cele veșnice, în prima jumătate a secolului al XVII-lea, cei doi au fost îngropați lângă altarul bisericii lor. Mai târziu, în 1676, când mitropolitul Varlaam al Țării Românești a construit o nouă biserică din piatră, moaștele lor au fost așezate la temelia altarului. Sfinții Cuvioși Daniil și Misail au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 2016, iar Sfântul Sinod a stabilit ca ziua lor de pomenire să fie 5 octombrie.

Cine a fost Sfânta Muceniță Haritina

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Tot pe 5 octombrie este pomenită Sfânta Muceniță Haritina. Conform ⁠www.doxologia.ro, Haritina a rămas orfană de ambii părinți și a fost crescută de Claudiu, un om înstărit, care nu era creștin.

Tânăra și-a păstrat însă credința primită de la mama sa. Sfânta Haritina era cunoscută pentru modul în care le vorbea oamenilor despre credință și îi îndruma pe cei care veneau la ea. În anul 303, în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor din vremea împăratului Dioclețian, Haritina a fost dusă în fața judecătorului Domițian.

A fost supusă mai multor chinuri pentru a renunța la credința creștină, însă a refuzat. Sfânta Muceniță Haritina a murit mărturisindu-și credința, iar trupul ei a fost ulterior îngropat de Claudiu.

Ce rugăciune pot rosti credincioșii pe 5 octombrie 2026

Credincioșii care vor să se roage în această zi pot citi Canonul de rugăciune către Sfânta Muceniță Haritina sau Canonul de rugăciune către Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu. De asemenea, poate fi rostită o rugăciune simplă, prin care credincioșii să ceară ajutor, liniște și întărire în momentele dificile: „Sfinților Cuvioși Daniil și Misail și Sfântă Muceniță Haritina, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pentru sănătatea și liniștea familiilor noastre. Întăriți-ne în credință, ajutați-ne să trecem cu bine peste încercări și să găsim pace atunci când sufletul ne este tulburat. Călăuziți-ne pașii spre cele bune și fiți mijlocitori pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Amin.” Rugăciunea poate fi rostită dimineața sau seara, într-un moment de liniște. Nu există însă o formulă care să garanteze împlinirea unei anumite dorințe, rugăciunea fiind, în tradiția creștină, înainte de toate un act de credință.

Cui îi poți spune „La mulți ani” pe 5 octombrie

Pentru că Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Daniil și Misail, cei care poartă numele Daniil, Daniel, Daniela, Misail sau derivate ale acestora își pot sărbători onomastica pe 5 octombrie. Și persoanele care poartă numele Haritina își pot sărbători ziua numelui în această dată. În calendarul ortodox, următoarea zi, 6 octombrie, este dedicată Sfântului Apostol Toma.

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