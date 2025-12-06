Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce să faci și să nu faci pe 7 decembrie

Pe 7 decembrie, creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Filofteia. Iată ce tradiții se urmează în ziua respectivă.

Acest weekend este plin de sărbătoare, deoarece imediat după Sfântul Nicolae se cinstește Sfânta Filofteia în Biserica Ortodoxă.

Cine a fost Sfânta Filofteia

Sfânta Muceniță Filofteia s-a născut la Târnovo, în Bulgaria, într-o familie muncitoare. Aceasta a fost întotdeauna milostivă cu nevoiașii și mai ales copiii. Potrivit legendei, pe când avea doar 12 ani, mama acesteia a trimis-o cu mâncare la tatăl ei, care muncea la câmp. Pe drum, fetița s-a oprit să le ofere câte ceva de-ale gurii copiilor sărmani, iar tatăl ei a surprins gestul ascuns într-un desiș.

Furios, bărbatul s-a năpustit asupra ei cu o bardă și a lovit-o în picior. Rana i-a cauzat și moartea. Acesta a luat trupul micuț și l-a ascuns pe o cărare, însă se spune că Dumnezeu i-a îngreunat trupul și l-a făcut tare ca piatra. Tatăl Muceniței a mărturisit fapta în fața Arhiepiscopului, iar după multe rugăciuni, în care a pomenit și Biserica Domnească din Curtea de Argeș, trupul ei s-a făcut iar ușor, astfel că a fost dusă acolo.

Moaștele Sfintei Filofteia se află la Curtea de Argeș încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea, din timpul voievodului Radu cel Mare. Aceasta este cunoscută și ca aducătoarea de ploi, care face roadele pământului bogate.

Ce să faci și ce să nu faci pe 7 decembrie, de Sfânta Filofteia

Deoarece Mucenița era cunoscută pentru milostenia ei față de semeni, potrivit unei surse, este bine să dai de pomană în ziua în care este prăznuită, mai ales copiilor pe care i-a îndrăgit întotdeauna. Se spune că cei care le dăruiesc copiilor nevoiași haine și mâncare caldă vor fi feriți de boli și necazuri.

În acest an Sfânta Muceniță Filofteia pică într-o duminică, astfel că se respectă datinile duminicilor, însă chiar dacă nu ar fi fost în această zi, pe 7 decembrie nu ar trebui să se spele, să se calce, să se coase sau să se facă alte treburi gospodărești.

De asemenea, în această zi nu se folosește cuțitul, nici măcar pentru tăierea unei felii de pâine. Se recomandă ca produsele alimentare să fie rupte cu mâna, astfel oameni ar avea mai mult spor în ceea ce fac și ar atrage sănătatea. Acest lucru ar avea legătură cu barda cu care tatăl Muceniței a omorât-o.

Totodată, pe 7 decembrie nu este bine să cauți cearta, dar nici să dai lucruri sau bani împrumut. Fiind o zi din postul Crăciunului, nu se fac nunți sau botezuri.

Rugăciune către Sfânta Filofteia, 7 decembrie

Sfânta Filofteia vine în ajutorul copiilor sărmani și al oamenilor bolnavi. Potrivit unei surse, poți rosti rugăciunea de mai jos pentru a cere ajutorul Muceniței.

„Sfântă mare Muceniță a lui Hristos, Filoftee, ne rugăm ție cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți. Adu-ți aminte de neputința firii omenești, care cuprinde și împresoară pe tot muritorul, de la naștere, întocmai ca mrejele păianjenului.

Întru aceste mreji fiind căzuți și noi, smeriții, și neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El însuși te-a preamărit și te-a trimis în această țară, ca s-o aperi și s-o păzești de toate răutățile.

Așa, Sfântă Mare Muceniță a lui Hristos, Filoftee, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor și spre noi, care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind.

Căci știm, Sfântă Muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași, neploaie la vreme și alte asemenea rele. Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră. Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție:

Bucură-te, fecioară, Mare Muceniță Filoftee. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele și ca un îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernică stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerilor, pentru slava numelui Tău. Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”