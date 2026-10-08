Calendar ortodox 8 octombrie 2026. Povestea neobișnuită a Sfintei Pelaghia. Și-a schimbat radical viața

Sfânta Cuvioasă Pelaghia este sărbătorită în fiecare an pe 8 octombrie. Tot astăzi este prăznuită și Sfânta Cuvioasă Taisia. Sfânta Pelaghia și-a schimbat viața radical, după ce a decis să facă totul în numele lui Dumnezeu.
Povestea Sfintei Pelaghia
Sfânta Cuvioasă Pelaghia s-a născut în Antiohia, în a doua jumătate a secolului al V-lea. Se spune că ducea o viață lumească înainte de convertire, iar mai apoi a decis să își dedice viața lui Dumnezeu, scrie basilica.ro.
Sfânta Pelaghia era cunoscută pentru frumusețe și avere, dar după întâlnirea cu Sfântul Nonnos a decis să își schimbe viața.
Sfânta Pelaghia a mers în apropierea bisericii unde slujea Sfântul Nonnos, acolo unde episcopul s-a rugat pentru ea, iar mai apoi, a cerut să o primească și să îi vorbească. Sfânta Pelaghia a fost botezată, după ce și-a mărturisit păcatele, scrie basilica.ro. Pelaghia nu a fost doar botezată, ci a decis să își împartă averea. Potrivit sursei citate mai sus, Sfânta Pelaghia a renunțat și la slujitori.
A trăit o lungă perioadă în izolare
Sfânta Pelaghia a ajuns după câteva zile de la botez în Ierusalim, pe Muntele Măslinilor. Acolo, a început o viață complet diferită, dedicată lui Dumnezeu. Pelaghia se îmbrăca în haine bărbătești și stătea într-o chilie, ceea ce îi timp i-a determinat pe restul pustnicilor să creadă că este bărbat.
Sfânta Pelaghia a trăit o lungă perioadă în izolare, pe Muntele Măslinilor și a murit în anul 457, potrivit basilica.ro. A fost înmormântată în chilia în care a trăit, potrivit doxologia.ro.
Tot pe 8 octombrie este prăznuită și Sfânta Cuvioasă Taisia, care a avut o poveste asemănătoare: a renunțat la viața pe care o avea înainte și a plecat la mănăstire.
S-a născut în Alexandria, Egipt, și și-a ars averea, după ce s-a întors către Dumnezeu. A plecat la o mănăstire și a continuat să se roage. Sfânta Cuvioasă Taisia a murit la 15 zile după ce a ieșit din chilia unde a trăit în pocăință.
Citește și: Calendar ortodox octombrie 2026. Cele mai importante sărbători și zilele marcate cu cruce roșieÎncepe pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Ce se întâmplă anul acesta pentru prima dată la Iași... De ce este Sfânta Parascheva atât de iubită de români. Povestea care aduce în fiecare an sute de mii de oameni la Iași...