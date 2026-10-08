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Calendar ortodox 8 octombrie 2026. Povestea neobișnuită a Sfintei Pelaghia. Și-a schimbat radical viața

Sfânta Cuvioasă Pelaghia este prăznuită în fiecare an pe 8 octombrie și este consideră un exemplu de pocăință și rugăciune. Se spune că înainte de a-și dedica viața lui Dumnezeu avea o viață lumească, iar mai apoi a renunțat la tot pentru credința.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 06:30 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:42
Povestea Sfintei Pelaghia | Doxologia.ro
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Sfânta Cuvioasă Pelaghia este sărbătorită în fiecare an pe 8 octombrie. Tot astăzi este prăznuită și Sfânta Cuvioasă Taisia. Sfânta Pelaghia și-a schimbat viața radical, după ce a decis să facă totul în numele lui Dumnezeu.

Povestea Sfintei Pelaghia

Sfânta Cuvioasă Pelaghia s-a născut în Antiohia, în a doua jumătate a secolului al V-lea. Se spune că ducea o viață lumească înainte de convertire, iar mai apoi a decis să își dedice viața lui Dumnezeu, scrie basilica.ro.

Sfânta Pelaghia era cunoscută pentru frumusețe și avere, dar după întâlnirea cu Sfântul Nonnos a decis să își schimbe viața.

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Sfânta Pelaghia a mers în apropierea bisericii unde slujea Sfântul Nonnos, acolo unde episcopul s-a rugat pentru ea, iar mai apoi, a cerut să o primească și să îi vorbească. Sfânta Pelaghia a fost botezată, după ce și-a mărturisit păcatele, scrie basilica.ro. Pelaghia nu a fost doar botezată, ci a decis să își împartă averea. Potrivit sursei citate mai sus, Sfânta Pelaghia a renunțat și la slujitori.

A trăit o lungă perioadă în izolare

Sfânta Pelaghia a ajuns după câteva zile de la botez în Ierusalim, pe Muntele Măslinilor. Acolo, a început o viață complet diferită, dedicată lui Dumnezeu. Pelaghia se îmbrăca în haine bărbătești și stătea într-o chilie, ceea ce îi timp i-a determinat pe restul pustnicilor să creadă că este bărbat.

Sfânta Pelaghia a trăit o lungă perioadă în izolare, pe Muntele Măslinilor și a murit în anul 457, potrivit basilica.ro. A fost înmormântată în chilia în care a trăit, potrivit doxologia.ro.

Tot pe 8 octombrie este prăznuită și Sfânta Cuvioasă Taisia, care a avut o poveste asemănătoare: a renunțat la viața pe care o avea înainte și a plecat la mănăstire.

S-a născut în Alexandria, Egipt, și și-a ars averea, după ce s-a întors către Dumnezeu. A plecat la o mănăstire și a continuat să se roage. Sfânta Cuvioasă Taisia a murit la 15 zile după ce a ieșit din chilia unde a trăit în pocăință.

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