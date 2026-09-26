Calendar ortodox octombrie 2026. Cele mai importante sărbători și zilele marcate cu cruce roșie

Calendarul ortodox al lunii octombrie 2026 cuprinde mai multe sărbători importante pentru credincioși. Luna începe cu Acoperământul Maicii Domnului, prăznuit pe 1 octombrie, iar printre marile sărbători ale perioadei se numără Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Acoperământul Maicii Domnului, sărbătorit pe 1 octombrie

Prima zi a lunii octombrie este dedicată Acoperământului Maicii Domnului. Potrivit www.basilica.ro, sărbătoarea amintește de o arătare a Maicii Domnului în Biserica Vlaherne din Constantinopol, în timpul împăratului Leon cel Înțelept. Conform aceleiași surse, în timpul unei privegheri, Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos și ucenicul său Epifanie au văzut-o pe Maica Domnului rugându-se pentru lume și acoperind poporul cu omoforul său. De aici provine semnificația Acoperământului Maicii Domnului, asociată cu ocrotirea credincioșilor. Pe 1 octombrie sunt pomeniți și Sfântul Apostol Anania, Sfântul Cuvios Roman Melodul și Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani, potrivit calendarului publicat de www.basilica.ro.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este sărbătorită pe 14 octombrie

O altă dată importantă din calendarul ortodox este 14 octombrie, când credincioșii o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Potrivit www.basilica.ro, Sfânta Cuvioasă Parascheva se numără printre sfinții prăznuiți de Biserica Ortodoxă Română în luna octombrie. Sfânta Parascheva este strâns legată de Iași, unde se află moaștele sale și unde, în preajma zilei de 14 octombrie, are loc unul dintre cele mai cunoscute pelerinaje religioase din România.

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Sfântul Dimitrie și Sfântul Dimitrie cel Nou, sărbătoriți la finalul lunii

Pe 26 octombrie este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar pe 27 octombrie este sărbătorit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este Ocrotitorul Bucureștilor și este trecut în calendar pe data de 27 octombrie, conform www.basilica.ro. Moaștele sale se află la Catedrala Patriarhală din București, iar sărbătoarea de la finalul lunii octombrie este asociată în fiecare an cu pelerinajul de pe Dealul Patriarhiei.

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