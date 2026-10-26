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Ce nu este bine să faci pe 27 octombrie, de Sfântul Dimitrie cel Nou. Tradițiile pe care mulți români le respectă

Pe 27 octombrie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou, cunoscut și drept Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 16:43 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 16:47
Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou vor fi expuse în București | Hepta
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La o zi după sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Mare, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou, pe 27 octombrie.

Cunoscut și drept ocrotitorul Bucureştilor, Sfântul Dimitrie a avut o viață tumultoasă, care și-a lăsat amprenta de-a lungul secolelor și i-a adus titlul de sfânt.

Azi, de sărbătoare sa, sunt urmate mai multe tradiții, pentru a comemora impactul pe care l-a avut în religia ortodoxă și, mai ales, asupra Bucureștiului.

Viața Sfântului Dimitrie cel Nou

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Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou (Basarabov) se află astăzi în Catedrala Patriarhală din București. Pelerinajul anual reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România.

Sfântul Dimitrie a trăit în secolul al XIII-lea, în timpul imperiului întemeiat de frații Petru și Asan, scre Doxologia. Potrivit scrierilor religioase, s-a născut în sudul Dunării, în satul Basarabov de pe râul Lom, aproape de orașul Ruse.

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Cum provenea dintr-o familie de oameni săraci și nu a urmat școala, a fost nevoit să își câștige singur existența încă de mic. El a fost păstor mai mulți ani și și-a trăit viața în concordanță cu credința sa.

Potrivit scrierilor, a dus o viață plină de rugăciune și post și a fost milostiv cu cei săraci. Sfântul Dimitrie împărțea des hrana pe care o primea cu cei nevoiași.

În urma unei viituri a râului Lom, moaștele Sfântului Dimitrie au fost descoperite în urma unui vis pe care l-ar fi avut o față bolnavă, scrie Doxologia. În urma acestui semn și a luminii observate în zonă, oamenii și preoții au căutat și au găsit în sfintele moaște și le-au dus în satul Basarabov, unde au rămas 5 secole.

Scrierile religioase susțin că au fost mai multe încercări de a muta moaștele de-a lungul anilor, însă carele și căruțele nu au vrut să părăsească satul Basarabov.

În timpul războiului ruso-turc (1769–1774), generalul rus Petru Salticov a luat moaștele pentru a le trimite în Rusia. La rugămintea creștinului Hagi Dimitrie, generalul le-a dăruit Țării Românești. Moaștele au fost așezate în Catedrala Mitropolitană din București. La scurt timp, războiul a

Programul sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Pelerinajul din acest an pentru Sfântul Dimitrie cel Nou va avea loc în perioada 18-28 octombrie 2026, scrie Basilica. De pe data de 24 octombrie, alături de moaștele sfântului vor fi expuse și moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie vor fi expuse în interiorul Catedralei Patriarhale, scrie Basilica. Programul zilnic de vizitare e între orele 07:00 și 21:00.

Pentru familiile cu copii mici, e recomandată vizitarea în perioada 18-23 octombrie, pentru a evita aglomerația din ultimele zile.

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Procesiunea Calea Sfinților va avea loc pe 24 octombrie, de la ora 12. Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfinților Dimitrie pe traseul Str. Patriarhiei – Bulevardul Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei.

A doua coloană va pleca de la Catedrala Sfântul Spiridon cu moaștele Sfântului Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Elisabeta pe traseul Str. Bibescu Vodă – baza Dealului Patriarhiei. Cele 2 coloane se vor uni la baza dealului și vor urca spre Catedrală. La ora 12:45, acestea vor fi întâmpinate la Altarul de Vară.

Ce nu este bine să faci pe 27 octombrie, de Sfântul Dimitrie cel Nou

Cum Sfântul Dimitrie cel Nou e un simbol pentru smerenie și viață liniștită, de sărbătoarea lui, credincioșii sunt îndemnați să facă fapte bune și să își dedice timpul odihnei și rugăciunii, scrie Gândul.

În această zi, se crede că nu e bine să muncești, pentru ca Sfântul Dimitrie să viziteze gospodăria și să o binecuvânteze.

La fel cum a făcut și Sfântul Dimitrie în timpul vieții, credincioșii pot împărți azi mâncare către cei nevoiași, precum colaci și nuci. În familie trebuie să fie pace și certurile trebuie să fie evitate.

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