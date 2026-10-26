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Ce înseamnă, de fapt, „Izvorâtorul de Mir”. Povestea mai puțin cunoscută a Sfântului Dimitrie, sărbătorit pe 26 octombrie

De ce este Sfântul Dimitrie numit Izvorâtorul de Mir. Povestea denumirii și tradiția creștină legată de sfântul sărbătorit pe 26 octombrie

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 07:00 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 20:15
Ce semnifică "izvorâtorul de Mir" | ziarullumina.ro
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În fiecare an, pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai creștinătății. În calendarul ortodox, numele său este însoțit de o denumire aparte: „Izvorâtorul de Mir”. Deși milioane de credincioși îl cinstesc anual, semnificația acestei denumiri nu este cunoscută de toată lumea. Ea este legată de o tradiție veche de secole, de moaștele sfântului și de minunile despre care vorbesc relatările bisericești.

De ce este Sfântul Dimitrie numit „Izvorâtorul de Mir”

Denumirea „Izvorâtorul de Mir” provine din tradiția ortodoxă potrivit căreia, din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie ar fi izvorât, în mod minunat, un lichid parfumat, numit mir. În relatările bisericești, acest mir este asociat cu binecuvântarea și cu minunile atribuite mijlocirii sfântului. De-a lungul secolelor, credincioșii au considerat fenomenul un semn al sfințeniei sale, iar denumirea „Izvorâtorul de Mir” a devenit parte a numelui sub care este cunoscut în întreaga lume ortodoxă.

Ce este mirul și de ce are o semnificație specială în tradiția ortodoxă

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În limbajul bisericesc, cuvântul „mir” poate avea mai multe semnificații. Sfântul și Marele Mir este un amestec de uleiuri și substanțe aromate, sfințit în cadrul unei slujbe speciale și folosit în Taina Mirungerii.
În schimb, atunci când credincioșii vorbesc despre sfinți „izvorâtori de mir”, termenul se referă la un lichid parfumat despre care tradiția religioasă spune că apare în mod minunat în legătură cu moaștele sau icoanele unor sfinți. Cele două noțiuni nu trebuie confundate. În cazul Sfântului Dimitrie, denumirea este legată de relatările despre mirul care ar fi izvorât din moaștele sale, păstrate la Tesalonic.

Povestea Sfântului Dimitrie și legătura sa cu orașul Tesalonic

Potrivit tradiției creștine, Sfântul Dimitrie a trăit la Tesalonic, în perioada în care creștinii erau persecutați în Imperiul Roman. Relatările bisericești îl prezintă drept un tânăr provenit dintr-o familie importantă, care a refuzat să renunțe la credința sa. Din acest motiv, ar fi fost întemnițat și ucis în timpul persecuțiilor. După moartea sa, locul în care a fost înmormântat a devenit un important centru de pelerinaj. În timp, la Tesalonic a fost ridicată o biserică închinată Sfântului Dimitrie, care a devenit unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ale orașului.

Ce spun relatările bisericești despre minunile Sfântului Dimitrie

În tradiția ortodoxă, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este considerat ocrotitor al orașului Tesalonic. Numeroase relatări religioase îi atribuie intervenții minunate în momente de primejdie, inclusiv în perioade în care orașul a fost amenințat de atacuri. Tot în tradiția bisericească sunt menționate vindecări și alte minuni asociate cu mirul despre care se spune că ar fi izvorât din moaștele sale.

Sfântul Dimitrie, sărbătorit pe 26 octombrie, nu este același cu Sfântul Dimitrie cel Nou

În România, numele Sfântului Dimitrie este asociat cu două sărbători importante, aflate la numai o zi distanță. Pe 26 octombrie este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, legat de orașul Tesalonic.
Pe 27 octombrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscut și drept Dimitrie Basarabov, Ocrotitorul Bucureștilor. Acesta din urmă a trăit într-o altă perioadă istorică și este cunoscut pentru viața sa ascetică. Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou se află la Catedrala Patriarhală din București, unde atrag anual numeroși pelerini.

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