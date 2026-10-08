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De ce este Sfânta Parascheva atât de iubită de români. Povestea care aduce în fiecare an sute de mii de oameni la Iași

Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe la Iași joi, 8 octombrie. Credincioșii se pot închina până pe 15 octombrie. Sfânta Parascheva este una dintre sfintele iubite de români și se spune că toți cei care i se roagă găsesc alinare.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 18:12
Povestea Sfintei Parascheva | Doxologia.ro
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Povestea Sfintei Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut la la începutul secolului al XI-lea, în Epivat, lângă Constantinopol. Se crede că de la 10 ani a fost impresionată de cuvintele lui Hristos din Evanghelia și că atunci și-a dat seama că are o chemare către credință, potrivit Basilica. Și-a dăruit hainele și bunurile săracilor.

După moartea ei, trupul a fost îngropat lângă o biserică, acolo unde moaștele ei au fost descoperite după mai mulți ani întregi și bine mirositoare. Moaștele au fost mutate în Biserica Sfinților Apostoli din Epivat, unde au rămas pentru 200 de ani, potrivit Doxologia. Ulterior, au ajuns în Târnovo, Bulgaria de astăzi, iar mai apoi la Belgrad, iar ulterior la Constantinopol.

În 164, moaștele Sfintei Parascheva au ajuns la Iași. Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, și-a dorit foarte mult ca moaștele să fie la Iași. Se spune că a ajutat Patriarhia Ecumenică pentru a-și achita datoriile și, drept răsplată, moaștele au fost aduse la Iași.

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Moaștele au rămas în Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, ctitoria lui Vasile Lupu până în 1889, potrivit Doxologia. În 1888 a izbucnit un incendiu în biserică, însă moaștele au rămas intacte, lucru considerat o minune. Mai apoi, moaștele au fost mutate la Catedrala Mitropolitană din Iași.

De ce este Sfânta Parascheva atât de iubită de români

Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată ocrotitoarea oamenilor, pornind de la propriul exemplu de a avea grijă de cei săraci. De-a lungul timpului, mai mulți credincioși au spus că au primit ajutor, inclusiv în cazul unor boli grave, după ce s-au rugat Sfintei Parascheva.

Oamenii au început să vină în pelerinaje încă din secolul al XVII-lea. În perioada comunistă, pelerinajele au continuat, însă nu era considerată o sărbătoare atât de importantă. Numărul credincioșilor care au început să vină a crescut rapid după anii 1990.

O femeie a povestit, potrivit Doxologia, că s-a vindecat de cancer de col uterin și a adus pe lume gemene, după ce s-a rugat la Sfânta Parascheva.

O altă mărturie, publicată tot de Doxologia, vorbește despre o femeie care era diagnosticată cu cancer de piele. Familia s-a rugat la Sfânta Parascheva și a mers și la Sfântul Maslu, iar femeie s-a vindecat.

Într-o altă mărturie apărută tot în sursa citată mai sus vorbește despre un copil născut prematur. Medicii erau rezervați, însă copilul a fost salvat, după ce familia s-a rugat Sfintei Parascheva.

Programul pelerinajului pentru fiecare zi

A fost anunțat programul pelerinajului, care va începe mâine, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul se va termina pe 15 octombrie, scrie Doxologia.

Joi, 8 octombrie 2026

6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

6.30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

7.00: Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul de pe platoul din faţa Căminului preoțesc ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

7.00-7.30: Sfinţirea apei (Aghiasma mică) - lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae” a Centrului Eparhial

7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

Vineri, 9 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

17.00-18.00: Vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, în parteneriat cu Muzeul de Artă al României (Muzeul Mitropolitan)

Sâmbătă, 10 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria (în Catedrala Mitropolitană)

Duminică, 11 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și Sfânta Liturghie arhierească (în Catedrala Mitropolitană)

8.00-12.00: Sfințirea Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” – Galata, municipiul Iași, Protopopiatul 1 Iași

16.00-17.00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala mitropolitană)

19.00-20.30: Pelerinajul ,,Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria

21.00-00.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană)

Luni, 12 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei, cu prilejul pomenirii aducerii la Iași a sfintelor sale moaște în 1996 (în Catedrala Mitropolitană)

Marți, 13 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sf. Ap. Andrei, Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

21.00-3.00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

Miercuri, 14 octombrie 2026

7.00-9.00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană)

9.00-12.30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane)

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva(în Catedrala Mitropolitană)

19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană)

Joi, 15 octombrie 2026

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

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