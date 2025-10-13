Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele

Înveșmântarea moaștelor are loc în cinci perioade ale anului, după ce se oficiază o ceremonie importantă la care participă doar câțiva dintre preoții slujitori ai Catedralei Mitropolitane din Iași.

Creștinii care s-au închinat de-a lungul anilor la moaștele Sfintei Parascheva au observat că Sfânta poartă mereu alte straie care diferă de la o perioadă liturgică la alta, în funcție de sărbătorile din cursul anului bisericesc.

Descoperă în rândurile de mai jos de ce se schimbă veșmintele Sfintei și ce pot face creștinii cu straiele moaștelor!

Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an

Potrivit informațiilor oferite de Părintele Arhimandrit Constantin Chirilă de la Catedrală, există un motiv pentru care înveșmântarea moașteor Sfintei Parascheva are loc în cinci perioade ale anului.

El a explicat că „aşa cum noi ne bucuram în copilărie de hainele pe care le primeam cadou de la părinți, tot aşa se bucură şi Sfânta Parascheva de prinosul nostru de mulţu­mire smerită pe care i-l aducem noi, păcătoşii”, scrie Doxologia.ro.

„Nu că Sfânta ar avea nevoie de veşminte”, ci schimbarea lor vrea să arate ce dragiste îi purtăm față de ocrotirea și ajutătoarea noastră în nevoi, mai scrie sursa care îl citează pe Părintele Arhimandrit Constantin Chirilă.

Totul se întâmplă în timp ce biserica este închisă, în general după ora 22:00, și nimeni din exterior nu poate participa.

Ce se întâmplă apoi cu straiele

Ceremonialul înveșmântării Sfintei Parascheva începe prin cântarea Troparului Sfintei, iar apoi toți preoții care participă se închină și sărută sfintele moaște. Slujitorii Catedralei așază două mese alături de racla Sfintei și se așează sfintele moaște. Vechile straie care sunt prinse peste moaște cu agrafe se înlătură, iar Sfânta rămâne doar în vechiul acoperământ sigilat de domnul Vasile Lupu și Mitropolitul Varlaam al Moldovei.

„Se spune că acela este veşmântul în care s-au adus sfintele moaşte şi este ca un fel de sigiliu. De-a lungul timpului s-au format nişte găurele, dar nu putem să-l schimbăm pentru că acesta este ca un sigiliu al ctitorilor care au adus moaştele” se arată în articolul ce aparține sursei de mai sus.

La ceremonie participă câțiva preoți și diaconi de la Catedrala Mitropolitană din Iași, dar pot participa și măicuțele de la Centrul Eparhial. Întrebat cum se pregătește de acest moment, Părintele Arhimandril Constantin Chirilă a spu că „aşa cum preotul se pregăteşte pentru Sfânta Liturghie şi Sfânta Împărtăşanie, tot la fel şi noi ne pre­gătim pentru întâlnirea cu Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

De fiecare dată când veșmântul Sfintei Parascheva se schimbă, se semnalează în condică dacă ultimul sigiliu este intact sau deteriorat, apoi se pune noul veșmânt, se curăța racla de praf, busuioc și foi împăturite.

După ce noul veșmânt este așezat pe sfintele moaște și se termină de rostit Acatisul Sfintei Parascheva, preoții așază cu evlavie și grijă moaștele sfintei în raclă în timp ce cântă troparul acesteia. Moaștele Sfintei sunt înfășurate în trei rânduri de materiale speciale sigilate.

„Coroana pe care o vedem în zona capului Sfintei vine, de fapt, peste gât şi peste faţă. Această coroană fixează veşmântul ca pe o broboadă. După aceea, se schimbă şi pernuţele care sunt în raclă ‒ pernuţa de la capul sifntei şi pernuţa de la picioare” a explicat marele eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iași, părintele Arhimantrit Dosoftei.

Veșmintele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt schimbate cu o seară înainte de pelerinajul - Calea Sfinților, după ziua hramului din luna octombrie, de Crăciun, la începutul Postului Mare, în ajunul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos și după perioada sărbătorilor închinate Învierii.

După ce veșmintele sunt schimbate, acestea sunt oferite ca „mângâiere creștinilor din parohiile diferitelor regiuni ale țării, dar și unor biserici din străinătate, pentru a păstra vie credința ortodoxă și pentru ca poporul să o aibă alături pe Sfânta Ocrotitoare a Moldovei”, mai scris sursa menționată anterior.