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Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Ce trebuie să știe românii care merg la Iași în weekendul 10-11 octombrie

Mii de credincioși sunt așteptați la Iași în weekendul 10–11 octombrie, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:50 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:52
Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Ce trebuie să știe românii care merg la Iași în weekendul 10-11 octombrie | hepta.ro
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Pelerinajul a început pe 8 octombrie și se desfășoară până pe 15 octombrie, iar autoritățile estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor ajunge în oraș pe parcursul întregului eveniment, potrivit informațiilor publicate de presa locală și națională. Cei care pornesc la drum trebuie să țină cont de programul slujbelor, de timpul de așteptare și de condițiile meteo.

Ce trebuie să știe pelerinii înainte să plece la drum

Un element important pentru cei care vin la Iași este organizarea accesului către moaște. Pelerinii sunt sfătuiți să urmeze traseul indicat de organizatori și să respecte instrucțiunile voluntarilor și ale personalului de ordine. În perioadele aglomerate, timpul de așteptare poate fi mare, așa că este bine ca participanții să își planifice din timp deplasarea și să aibă apă la îndemână.

Arhiepiscopia Iașilor a anunțat că poziția capătului rândului va fi actualizată în timp real, non-stop, pe site-urile Doxologia și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pentru informații, pelerinii pot apela și numerele puse la dispoziție de organizatori: 0757 579 100 și 0757 033 466, valabile în perioada 8–15 octombrie. De asemenea, aproximativ 1.500 de voluntari sunt implicați în sprijinirea participanților, oferind informații, apă și ceai cald.

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Vremea la Iași în weekendul 10–11 octombrie

Prognoza indică o vreme relativ blândă pentru mijlocul lunii octombrie. Potrivit estimărilor publicate de Celsium, sâmbătă, 10 octombrie, temperaturile pot ajunge la aproximativ 23°C, iar duminică, 11 octombrie, la circa 24°C. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales în a doua parte a zilei, iar probabilitatea de precipitații este redusă.

Chiar dacă după-amiezile vor fi plăcute, diminețile și serile pot fi răcoroase. Cei care intenționează să stea mai multe ore la coadă ar trebui să aibă haine potrivite pentru temperaturi schimbătoare și încălțăminte comodă.

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Noutatea din 2026: pelerinii se pot închina și la moaștele Sfântului Paisie

Anul acesta, credincioșii au parte de un moment special: alături de moaștele Sfintei Parascheva au fost aduse la Iași și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, de la mănăstirea din județul Neamț. Anunțul a fost făcut de Arhiepiscopia Iașilor.

Un alt moment important al weekendului va avea loc duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00, când este programată procesiunea tradițională „Calea Sfinților”. Moaștele celor doi sfinți vor fi purtate pe străzile Iașului, pe traseul anunțat de organizatori.

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