Seara ”remontadelor” în Europa League! Marseille și Salzburg, răsturnări incredibile de scor! Arsenal și Atletico au tremurat pentru calificare

Seara ”remontadelor” în Europa League ! După ce AS Roma și Juventus au demonstrat, în Liga Campionilor , că nimic nu e imposibil în fotbal, îndiferent de scor și de adversar, seara de Europa League a adus alte rezultate incredibile. Marseille și Salzburg s-au calificat în careul de ași după reveniri fabuloase cu Leipzig și Lazio Roma. Nici Atletico și Arsenal nu au dus-o perfect, însă s-au calificat cu emoții.

Cel mai nebun meci din faza ”sferturilor” Europa League s-a jucat pe Red Bull Arena din Salzburg. După 2-4 pe ”Olimpico” din Roma, echipa neamțului Marco Rose avea o misiune imposibilă în retur. Dar ce mai e imposibil în fotbalul de azi ? Asta și-au spus și austriecii, însă nu la 2-4, ci la 2-5, întrucât în minutul 55 al meciului de joi, Ciro Immobile marca pentru 0-1, iar scorul general era de 2-5. Din acel moment, pentru Radu Ștefan & co. a început coșmarul.

În decurs de 20 de minute, Lazio Roma s-a transformat într-o echipă de amatori, primind 4 goluri fără să clipească. Dabbur (56), Haidara (72), Hee-Chan (74) și Lainer (76) i-au oprit pe Radu Ștefan & co. din drumul către penultimul act din Europa League. Cu scorul general de 6-5, Red Bull Salzburg se califică miraculos în semifinalele Europa League.

A doua ”remontadă” a serii a avut loc pe Stade Velodrome. După 0-1 în Germania, Marseille începea prost și meciul de joi. Bruma marca în minutul 2 pentru nemți, iar calificarea părea și aici decisă. Cu un Payet în formă de zile mari, OM a revenit și a întors meciul. După ceva emoții la 3-2, francezii au forțat, au marcat pentru 4-2 printr-un gol-bijuterie marca Payet, iar în ultimele secunde au definitivat pe contraatac pentru 5-2 și 5-3 la general.

O jumătate de remontadă am avut și pe Estádio José Alvalade din Lisabona. Sporting a învins pe Atletico cu 1-0, însă avea să fie insuficient pentru calificare, ”plăpumarii” impunându-se în tur cu 2-0.

Pentru 75 de minute am avut un pui de revenire și la Moscova. După 4-1 pe Emirates, Arsenal s-a văzut condusă cu 2-0 de ȚSKA, însă rușii nu au mai avut forță pentru golul de 3-0, iar ”tunarii” au egalat pe final, 2-2.

