15 adevăruri despre zodia Fecioară. Semnul cu cele mai multe calități din horoscop

Este Fecioara zodia cu cele mai multe calități din horoscop? Se spune că cei născuți sub acest semn zodiacal sunt persoane perfecționiste, mai ales din punct de vedere profesional, iar pe plan amoros iubesc cu foarte mare ardoare. Iată 15 adevăruri și calități despre această zodie, potrivit zodiata.com:

Fecioară 23 august – 22 septembrie

1. Fecioara nu doar vorbește despre … dar și face. Fecioara nu este tipul de vorbit doar de dragul vorbelor. Dacă se decid să facă ceva, fii sigur că vor munci până când chiar se întâmplă. Setează obiective cu determinare și disciplină de sine și perseverează și atunci când credeai că totul pare pierdut. Nu este nesigură. Setează calea și o urmează. Muncește după instinct dar cu metode foarte calculate.

2. Fecioara întotdeauna muncește din plin că să își îmbunătățească viitorul. Este destinată pentru succes. Pentru Fecioara este greu să se ducă casă de la muncă. Este perseverență și nu se oprește de la nimic pentru a atinge succesul. O Fecioara poate face pe șefa dar doar în numele de a determina că lucrurile să fie făcute (chiar și cele neplăcute). Dar au o abilitate remarcabilă să facă o echipa funcțională și să determine acțiunile, de aceea sunt foarte buni manageri.

3. Fecioara este perfecționistă. Setează standarde înalte pentru sine și se autoimping să le obțînă. Sunt organizate și nu suportă dezordinea.

4. Fecioara este născută sceptică și nu crede ceva până când nu vede cu ochii ei. Este realistă și se bazează pe fapte. Nu zboară cu capul în aer după cai verzi pe pereți. Țintește după lucruri exacte și reale.

5. Fecioara este modestă și umilă. Este cel mai modest semn al zodiacului. Uneori îi este greu să accepte laude și complimente. Ea doar vrea să se bucure de timpul, compania și viață ei fără să fie în centrul atenției. Întotdeauna poți avea încredere în ce îți spune și în intențiile ei.

6. Fecioara are mintea analitică și mereu este capabilă să găsească soluții la orice problema dificilă. Ea vede ceea ce altora le scapă. Are o asemenea grație și precizie sub presiune, încât poate îndrepta orice situație.

7. Fecioara este frustrată de incompetența și stupiditate. Nu are timp să înghită bulshitul altora. Este unul din cele mai inteligente semne și când sunt iritate de vulgaritate, prostie sau lipsa de atenție și grijă, devine nervoasă și iese din situație dacă poate.

8. Fecioara este independența și se bazează mult pe propria persoană. Este puternică la toate nivelele, psihic, emoțional și financiar. Se descurcă bine singură și nu se tem să înceapă un proiect nou sau să îi conducă pe alții.

9. Fecioara afișează calmitate în exterior chiar dacă în interior stă să explodeze.

10. Fecioara poate părea rece dar adevărul este doar că e prudență în a se deschide emoțional în față oricui. Este foarte sensibilă că persoană, evita să ceară ajutor altora și o dor decepțiile. De aceea afișează aerul sobru și rece.

11. Însă Fecioara este loială până la final față de cei ce i-au câștigat încrederea. Te poți baza pe o Fecioara pe absolut orice. Dar nu o lua de bună că și cum ai câștigat-o la loterie. Dacă simte că o folosești și că nu ești recunoscător, prețuind relația cu ea, vei primi un bilet dus afară din viață ei. Pur și simplu nu crede în a investi în cineva care nu investește în ea.

12. Fecioara are o latura ascunsă sălbatică pe care puțini au norocul să o vadă. Deși pentru mulți ea pare foarte rezervată, atunci când se simte într-un mediu de mare încredere. Își despleteste părul și devine sălbatică și liberă că pasărea cerului.

13. Lumea are nevoie de cât mai multe Fecioare … pentru că ele își fac treaba excelent, își pun timp la dispoziție pentru alții, pentru cauze umanitare și sociale, contribuie la societate, le pasă de animale, de oamenii fără noroc în viață, de bătrâni. Oricine angajează o Fecioara în echipa, este un norocos. Sunt angajați ideali și extrem de profesioniști.

14. Un nativ Fecioară nu suportă persoanele iresponsabile.

15. Atunci când o Fecioară te iubește, o face cu adevărat. Îți va da tot ce are.