15 ani de la explozia de la Mihăilești! 18 morți, în urma deflagrației înregistrate ca seism la stația de la Istrița: ”Am auzit cum cad bucăţi din aer!”

Pe 24 mai 2004, într-o zi mohorâtă, un autocamion încărcat cu saci de azotat de amoniu s-a răsturnat pe Drumul Eurpean DN 2, chiar în curba de la intrarea în comuna Mihăilești. În urma deflagraţiei, au murit pe loc 18 persoane, pompieri, localnici, trecători, dar şi doi jurnalişti, colegi de-ai noștri - Elena Popescu, reporter la stația locală Antena 1 Buzău, în vârstă de 26 de ani și Ionuț Barbu, operator. Acesta avea 25 de ani. Cei doi lucrau în echipă, iar atunci, în dimineața zilei de 24 mai, au fost anunțați că ceva grav s-a petrecut la Mihăilești. Au plecat să-și facă meseria, însă și-au găsit sfârșitul.

Citește și: Calendarul arăta 24 mai 2004. Ceasul, 5:50. 18 oameni, morți pe loc. După mai multe zile de la tragedie, pompierii încă adunau rămășițe umane din câmp

Tragedia de la Mihăilești - 18 morți - cum a început coșmarul

În dimineața zilei de 24 mai 2004, un camion încărcat cu cu 20 de tone de azotat de amoniu s-a răsturnat pe marginea drumului la Mihăilești – Buzău. Părea a fi un banal accident de circulație, fără victime, însă în doar câteva clipe s-a transformat într-un măcel. Un camion cu o încărcătură periculoasă – 23 de tone de azotat de amoniu – s-a răsturnat în șanț. Cabina a luat foc și, în scurt timp, la fața locului au venit ajutoare și o echipă a Antenei 1.

Citește și: Misterele uneia dintre cele mai mari nenorociri din istoria României: „Era gol, fără mâini, fără picioare, dar nu m-am gândit că e el. ”

Nici unul dintre oamenii care se aflau lângă camionul ieșit de pe șosea nu a realizat pericolul care îi pândea. La ora 5.47, o explozie nimicitoare a luat 18 vieți. Victime au fost pompierii, jurnaliștii Elena Popescu și Ionuț Barbu, sătenii veniți să dea o mână de ajutor și șoferul autotrenului, craioveanul Florin Marcu. S-a spus atunci că teribilă deflagrație a fost înregistrată la stația seismică de la Istrița aidoma unui cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scară Richter. Craterul lăsat de explozie a măsurat nu mai puțin de 50 de metri.

Tragedia de la Mihăilești, văzută prin ochii unui pompier aflat la fața locului

Citește și: 24 mai 2004, Mihăileşti: Explozia care plasează Buzăul în istoria catastrofelor din România

Sorin Teşcan este unul dintre pompierii care au văzut totul de la fața locului. Își amintește cu durere despre acel moment care l-a marcat. Este norocos, căci a scăpat cu viață.

”Îmi este greu să vorbesc chiar dacă rănile s-au închis, însă durerea rămâne. Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. Era o zi mohorâtă, ploioasă, parcă de doliu. Aflasem că e un camion răsturnat. Am plecat cu sirene, alarme iar la Mihăileşti am găsit un nor de fum gălbui şi autotrenul răsturnat pe stânga. A coborât radiotelefonistul cu comandantul gărzii de intervenţie ca să facă cercetarea şi să transmită la bază” , povestea Sorin Teşcan, pentru Adevărul.

Întreaga încărcătură de îngrășământ chimic transportată a explodat în timp ce pompierii sosiți la locul accidentului încercau să stingă incendiul. A doua explozie l-a surprins pe Sorin Teșcan în timp ce încerca să mai întindă o rolă de furtun. Praful a pus stăpânire pe împrejurimi, iar obiecte și bucăți de pământ zburau în toate direcțiile.

Citește și: Detalii despre tragedia de la Mihăilești: Nu era tura lui, a făcut schimb cu un coleg şi a murit. Tot din bunătate!"

”Nu se vedea nimic din cauza prafului. Am coborât din autospecială şi nu se vedea nimic la jumătate de metru. Apoi am auzit cum cad bucăţi din aer, după care m-am băgat sub cabina autospecialei ca să mă adăpostesc. Am alergat cu ochii întredeschişi, că nu cumva să dea vreo maşină peste mine. Era un TIR oprit, cu parbrizul spart şi bucăţi de pământ pe şosea. Apoi am văzut un om, i-am cerut un telefon, mi l-a dat şi am sunat la dispecerat ca să spun să trimită descarcerarea”, își amintește bărbatul.