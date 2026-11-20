Românii sub 40 de ani pot primi până la 30.000 de euro dacă se mută în Sardinia. Ce condiții trebuie să fie îndeplinite și când expiră înscrierile.

30.000 de euro pentru românii care vor să se mute în Italia | Profimediaimages.ro

O insulă superbă din Italia oferă un ajutor financiar de până la 30.000 de euro persoanelor care vor să se stabilească acolo.

Programul lansat de Regiunea Sardinia se adresează tinerilor sub 40 de ani care au deja un loc de muncă și sunt dispuși să își mute rezidența pe insulă pentru cel puțin cinci ani. Românii pot aplica, chiar dacă nu sunt născuți în Italia. Suma acordată este de 20.000 de euro, dar poate ajunge la 30.000 de euro pentru cei care aleg o localitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

30.000 de euro pentru românii care vor să se mute în Italia. Care sunt condițiile și când expiră înscrierile

O viață nouă în Italia, aproape de mare, într-un sat liniștit, poate deveni realitate pentru cei care își doresc o schimbare în viața lor.

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Autoritățile din Sardinia vor să atragă noi locuitori, în special în localitățile mici, care se confruntă cu depopularea. Pentru acest lucru, au lansat un program de sprijin financiar destinat persoanelor sub 40 de ani care aleg să se mute pe insulă.

Potrivit publicației italiene La Nuova Sardegna, ajutorul financiar este de 20.000 de euro pentru persoanele care își mută rezidența în Sardinia. Suma crește la 30.000 de euro pentru cei care aleg o localitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Banii sunt acordați o singură dată. Nu este necesar ca solicitantul să fie născut în Italia sau să aibă cetățenie italiană. Prin urmare, și românii pot beneficia de acest program, dacă respectă toate cerințele.

Autoritățile regionale au alocat 56 de milioane de euro pentru perioada 2026-2028. Din această sumă, 8 milioane de euro sunt prevăzute pentru anul 2026, iar restul banilor vor fi distribuiți în următorii doi ani.

Care sunt condițiile pentru a primi 30.000 de euro

Programul nu se adresează persoanelor care vor doar să se mute temporar în Italia. Scopul autorităților este să atragă oameni care au deja o activitate profesională și care își doresc să locuiască pe insulă pe termen lung.

Pentru a putea solicita ajutorul financiar, trebuie să îndeplinești câteva condiții:

Să ai sub 40 de ani la momentul depunerii cererii.

Să ai deja un loc de muncă sau o activitate profesională.

Să îți stabilești oficial rezidența în Sardinia.

Să îți menții rezidența pe insulă timp de cel puțin cinci ani.

Pot aplica atât angajații, cât și persoanele care lucrează pe cont propriu sau au o afacere.

Un avantaj important este că nu trebuie neapărat să îți schimbi locul de muncă. Persoanele care lucrează de la distanță pot continua să își desfășoare activitatea și după mutarea în Sardinia.

Programul este disponibil inclusiv pentru persoanele care s-au mutat deja pe insulă începând cu 1 ianuarie 2026.

Nu trebuie să cumperi o casă, dar ai obligația să locuiești cinci ani în Sardinia

Una dintre cele mai importante prevederi ale programului este legată de rezidență. Persoanele care primesc aprobarea trebuie să își mute oficial domiciliul în Sardinia în cel mult șase luni de la comunicarea acceptării cererii.

Ulterior, trebuie să păstreze rezidența în regiune timp de minimum cinci ani.

Nu este obligatoriu să cumperi o locuință și nici să înființezi o firmă pentru a beneficia de ajutor.

De asemenea, suma nu este condiționată de valoarea unei locuințe sau de investițiile într-o afacere. Este un ajutor financiar personal, acordat o singură dată, pentru susținerea stabilirii în regiune.

Aceste condiții sunt precizate în regulamentul oficial publicat de autoritățile din Sardinia.

Când expiră înscrierile și cum se depune cererea

Românii care vor să beneficieze de acest ajutor trebuie să se grăbească. Potrivit anunțului oficial al Regiunii Sardinia, cererile pot fi depuse până pe 29 noiembrie 2026, ora 16:00.

Solicitanții trebuie să completeze formularul oficial și să respecte instrucțiunile din regulament. La subiectul mesajului trebuie trecută mențiunea „AVVISO UNDER 40 – 2026”.

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