Solidari cu Australia! Românii donează bani și cumpără obiecte pe Facebook pentru a ajuta victimele incendiilor

Evenimentul, denumit pe platforma de socializare "Artiştii români alături de Australia", se desfăşoară de miercuri până pe 15 ianuarie, ora 21,30.

Obiectele puse la dispoziţie - tricouri, tablouri, CD-uri, cărţi - pot fi licitate pe pagina de Facebook prin donaţie directă către patru organizaţii australiene: Country Fire Authority, Red Cross Australia, Koalas in care Inc., Wild 2 Free Kangaroo Sanctuary Inc.



"Noi, artişti români, ne-am strâns în spaţiul virtual pentru a vă propune un schimb: creaţiile noastre pot fi ale voastre printr-un sistem simplu de licitaţie cu donaţie directă către unul din conturile de mai jos, aparţinând câtorva asociaţii de voluntari şi departamente de Pompieri din Australia", arată organizatorii pe pagina evenimentului.