A apărut un nou test rapid care detectează coronavirusul! Acesta arată cu precizie cum s-a vindecat pacientul

Oameni de ştiinţă de la Universitatea Monash susţin că testul lor poate determina dacă o persoană este infectată sau dacă a fost infectată în trecut.



"Printre aplicaţiile pe termen scurt ale acestui test se numără identificarea rapidă a cazurilor şi urmărirea contacţilor pentru a limita răspândirea virusului", susţine o lucrare ştiinţifică publicată vineri de autorii noului test în jurnalul ACS Sensors.

Echipa de cercetare a fost coordonată de BioPRIA şi de Departamentul de Inginerie Chimică al Universităţii din Monash, cu participarea unor cercetători de la ARC Centre of Excellence in Convergent BioNano Science and Technology (CBNS).