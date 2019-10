A fost prins bărbatul care a bătut două femei, în București! Avocata acestuia: ”Și-a snopit în bătaie mama! E internat în spital!”

Bărbatul care a lovit două femei, zilele trecute, în Drumul Taberei, din București, a fost prins. Acesta este însă internat în spital, iar polițiștii îl vor putea audia abia când vor primi acordul medicilor.

Individul a fost reclamat la poliție de propria avocată, care susține că bărbatul a avut un comportament agresiv la adresa ei și la adresa unei colege din cabinetul de avocatură.

Conform declarațiilor făcute de avocata sa, se pare că acesta are probleme psihice, iar în luna iunie și-a bătut mama.

”Este exagerat spus agresiune. Nu a fost tocmai o agresiune, pentru că fratele acestuia a stopat-o la timp. A început să adreseze cuvinte jignitoare, în momentul în care eu am ieșit din birou. Am sunat la 112, am sunat Poliția, Salvarea. Medicii urmau să îi dea drumul pentru că au constatat că nu avea probleme psihice reale. Nu știu cât de grave sunt problemele lui. Eu sunt apărătorul său într-un dosar ce privește agresiunea acestuia față de mama lui. S-a întâmplat undeva în luna iunie. A fost o sesizare din oficiu a Parchetului din sectorul 6. Este o situație dificilă. Eu țin legătura cu fratele acestuia. Agresorul este internat momentan la Spitalul Obregia.”, a declarat avocata.

”Cu privire la cazurile aflate în instrumentarea Secției 25 Poliție sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, vă facem cunoscut faptul ca la acest moment exista un bănuit în cauză, bărbat indicat de mai multe persoane ca posibil agresor”, informează Poliția Capitalei.

Bărbatul se află internat într-o clinică medicală, urmând ca la momentul în care medicii își vor da acordul, să fie continuată ancheta, mai spune sursa citată. Bărbatul a fost căutat timp de mai multe zile, iar oamenii legii au analizat mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere, în momentele atacurilor.

La finalul săptămânii trecute, Poliția Capitalei a cerut sprijinul populației pentru a identifica un bărbat bănuit că ar fi agresat în Sectorul 6 două femei, una fiind dusă la spital pentru îngrijiri.