Inconștiență totală care a costat scump! A ieșit pe stardă făcând live și a instigat la adunare publică în plină pandemie de coronavirus

”În urma imaginilor apărute în spaţiul public cu un tânăr care conducea pe raza municipiului Buzău, în intervalul orar 22.00-06.00, îndemnând cetăţenii să nu se supună reglementărilor actuale privind circulaţia persoanelor, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări”, a transmis într-un comunicat IPJ Buzău.

În imaginile postate pe Facebook şi şterse ulterior tânărul apare la volanul unui autoturism care se plimbă pe străzile goale ale oraşului şi care îndeamnă şi alte persoane să iasă din case.

”Prietenii mei, haideţi prin oraş dacă aveţi curaj. Pe coronaviruus....Ieşiţi, mă, afară, chiar v-a speriat Poliţia asta? Nu se poate mă! Nici o maşină nu circulă în oraşul astă. Când vreodată va putea să mă ţină pe mine garda în casă. Dacă mă prinde garda să mor dacă nu intru cu maşina în ei...”, spune tânărul în timp ce se deplasează cu maşina prin oraş.

