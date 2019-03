A murit George Litarczek, părintele Anesteziei din România. I-a anesteziat pe Elena Ceaușescu și Gheorghiu- Dej

Academicianul profesor doctor George Litarczek este considerat părintele fondator al specializării Anestezie - Terapie Intensivă din România şi unul dintre pionierii ei la nivel mondial. George Litarczek a murit joi, la vârsta de 94 de ani.

"Prin dispariţia academicianului George Litarczek, una dintre ultimele personalităţi enciclopedice ale României curate, întreaga comunitate medicală este de astăzi înainte mult mai săracă. Discipolii domniei sale de pe toate meridianele globului trebuie să se arate a fi demni de imensa moştenire transmisă şi au datoria de a-i duce mai departe visul despre o lume a valorilor, a meritelor şi a demnităţilor câştigate doar prin onestă străduinţă zilnică, sub semnul credinţei în Dumnezeu! Condoleanţe familiei îndoliate!", afirmă reprezentanţii Societăţii Române de Anestezie - Terapie Intensivă.

Academicianul profesor doctor George Litarczek este singurul care intervenea în momentul în care ”tovarășa” Elena Ceaușescu avea probleme de sănătate și avea nevoie de intervenții ce presupuneau anestezia. Printre membrii Comitetului Central care au avut nevoie de doctorul Litarczek s-a numărat și Gheorghe Ghoerghiu Dej, după cum însuși profesorul mărturisea.

”Eu am condus secţia de anestezie din Elias din 1963 până în 1989, unde i-am dat patru anestezii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, două anestezii coanei Lenuţa şi la jumătate din membrii CPEx. Am fost în miezul problemei medicale a Comitetului Central”

”Sunt singurul care a anesteziat-o. În fața mea pacientul nu are nume, nici poziție socială, este un om care are o suferință și trebuie tratat”, spune profesorul George Litarczek într-o emisiune televizată.

George Litarczek s-a născut în 1925, în Boston, Massachusetts (SUA) şi e, mai degrabă, cunoscut drept „părintele anesteziei din România“. A învăţat meserie peste 1.000 de medici, care, la rândul lor, au învăţat meserie alţi medici. Este autorul 5 brevete de invenție-anestezie, terapie intensivă.

A scris peste 325 publicații științifice, este autorul a 3 monografii integrale, a 35 capitole în tratate medicale și a peste 215 lucrări științifice tipărite în revistele de specialitate. Printre operele sale se numără "Terapia intensivă insuficienței respiratorii" Ed. Medicală (1990), Nutriție, Malutriție, Nutriție în Terapia Intensivă (1999), Bazele Teoretice ale Anesteziologiei. Ed. Artpress (2016).

”Medicina pe care am practicat-o eu e masiv depăşită de ceea ce se face azi. Numai că azi, în domeniul medical, din păcate, calitatea umană a fost denaturată de mercantilism. S-au atins cote alarmante. Adică şpagă, domnule, pe româneşte. Eu, care am avut o încredere foarte mare în medicina românească, sunt dezamăgit acum. Păi, Timişoara, Arad, Oradea pleacă în Ungaria să se trateze. De ce ne pleacă doctorii? Finul meu de la Oradea, conferenţiar acolo, a avut 3 secundari din 10 care au plecat în Anglia. Dintre care şi fata lui. Purceaua-i moartă-n coteţ, ca să zic aşa. Poate că numai afacerile particulare merg bine – să ştiţi că se poate să ai o afacere pe care s-o desfăşori în cadrul legal şi să-ţi meargă bine. Se poate, ascultaţi-mă!”, declara George Litarczek pentru adevărul.ro.