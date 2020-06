A renunţat la o carieră de medic renumit în SUA, pentru a deveni preot în România: "Orice boală trupească are și o bază sufletească"

Absolvent al prestigioasei universităţi Stanford, bărbatul a devenit astăzi doctorul spiritelor. A fost hirotonit de către Arhiepiscopul Tomisului, iar la ceremonie au luat parte aproape o mie de oameni care, însă, au uitat de regulile ce trebuie respectate în plină pandemie.

Fostul medic a fost hirotonit preot în ziua de Rusalii

Într-o ceremonie emoţionantă, neurochirgul Ştefan Mindea a fost hirotonit preot în a doua zi de Rusalii, la Mănăstirea Văcăreștii Noi din comuna constănţeană Lumina. Nu puţini au fost cei care au parcticipat la slujbă. Mai ales că medicul devenit acum şi preot le-a alinat suferinţa de multe ori.

"Eu cred ca aceste 2 domenii merg mana-n mana. Daca ne gadim si din punct de vedere istoric, cei leprosi erau trimisi la preoti. Orice boala trupeasca are si o baza sufleteasca si din acest motiv consider ca ideal, in conditii perfecte fiecare medic ar fi si preot", spune Stefan Mindea: