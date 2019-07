Un mort și doi răniți grav, între care o gravidă, în urma unui accident cu 19 victime! Autoritățile au declanșat Planul Roșu

Un accident cu 19 victime a avut loc în urmă cu puțin timp, în județul Olt, unde cinci autovehicule s-au ciocnit. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de urgență.

Două autoturisme, un autotren, un microbuz şi o autoutilitară sunt implicate într-un accident grav petrecut pe E 574, în judeţul Olt, iar în urma impactului o persoană a murit. Alte două persoane sunt grav rănite, iar autoritățile intervin pentru salvarea acestora.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că în judeţul Olt, pe DN65 Piteşti – Slatina, în localitatea Priseaca a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, un microbuz, un autotren şi o autoutilitară. Traficul este blocat.Se fac cercetări pentru stabilirea vinovăţiei”, a anunțat Poliția Română.

„Vorbim de un deces, două persoane rănite cod roșu, din care una gravidă, două de cod verde și 14 de cod galben. Au intervenit 17 echipaje, plus o autospecială de multiple victime. Mai multe informații se vor putea obține de la spitalele unde vor ajunge. Nu am informații unde i-au distribuit. Cel mai important e unde vor ajunge cei de cod roșu, asta trebuie să fie la nivel de spital județean Slatina sau Craiova, și cei de cod galben, care vor trebui să ajungă la un spital care are posibilitatea de investigare si internare”, a spus Raed Arafat, potrivit Digi24

Vom reveni cu amănunte.