Actorul Andrei Ionescu, soțul regretatei actrițe Ileana Stana Ionescu, a murit la 97 de ani, la câteva luni de la decesul soției

Actorul Andrei Ionescu a murit la 5 luni de la decesul soției sale, actrița Ileana Stana Ionescu. Anunțul morții actorului a fost făcut de Monica Davidescu.

Actrița Monica Davidescu a anunțat trecerea în neființă a lui Andrei Ionescu, văduvul regretatei Ileana Stana Ionescu. Actorul avea 97 de ani.

„Drum lin prin univers, Domn Andrei! Sper să te întâlnești cu sufletul pereche, Ileana Stana! Dumnezeu să vă odihnească pe amândoi! Condoleanțe, Andrei fiul!", a scris actrița pe pagina sa de Facebook.

Andrei Ionescu s-a născut în 17 decembrie 1927 la Ploieşti, s-a stins din viaţă în ziua de 26 noiembrie 2024, la Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1955. În acelaşi an, a debutat pe scena Teatrului de Stat din Reşiţa, unde, vreme de 4 ani, a jucat primele roluri din cariera sa. În continuare, din 1959 şi până în 1966 a jucat roluri diferite pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ (peste 20 de personaje). A jucat şi pe scena Teatrului Dramatic Bacovia din Bacău.

Andrei Ionescu a murit la câteva luni după soția sa. Cei doi actori au fost căsătoriți timp de 67 de ani.

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește. La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc”, declara Andrei Ionescu, potrivit observatornews.ro

„Soțul meu a fost tot timpul sprijinul și dragostea mea. Pentru mine, soțul meu a fost păpușa pământului, a fost cea mai importantă creatură care a existat vreodată în viața mea. Asta e tot ce-i pot să-i spun”,declara la rândul său Ileana Stana Ionescu.

Andrei Ionescu i-a respectat dorința soției, aceea de a fi incinerată

„Ea a murit în somn, n-am apucat să ne mai spunem ceva, să ne luăm adio. Oricum nici nu mă mai recunoștea, suferise niște AVC-uri. A murit senină, avea un chip atât de senin, am îmbrăcat-o într-o rochie superbă, albă, căreia ei îi plăcea atât de mult, dar pe care nu apucase să o îmbrace. Era atât de frumoasă, Ileana mea!”, declara Andrei Ionescu.